"Відбитки" раку: вчені зможуть визначати точну причину хвороби

Британські вчені знайшли спосіб визначати точну причину розвитку будь-якого онкологічного захворювання по ДНК ракових клітин.

Дослідникам з Кембриджського університету і Королівського коледжу в Лондоні вдалося скласти каталог унікальних мутацій ДНК, пише Cell.

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За ним можна встановити, внаслідок яких зовнішніх факторів розвитку майже будь-якої конкретної пухлини. До прикладу, чи забруднення повітря, чи контакт з пестицидами спричинив її розвиток.

Клітини розмножуються, шляхом поділу. Кожна з них відтворює точну копію ДНК разом з помилками у ній. Якщо цих помилок накопичується дуже багато, то це призводить неконтрольованого росту клітин, тобто розвитку пухлини.

Щоб скласти перший раковий каталог, британські біологи взяли здорові стовбурні клітини — і піддали їх впливу 79 відомих канцерогенів. Після цього вони вивчали зміни у клітині зміни ДНК.

З'ясувалося, що щонайменше 41 з цих хімічних речовин, потенційно здатних викликати рак, нескладно впізнати по "почерку" мутацій в пухлини – він унікальний, як відбиток пальця.

Тепер завдання дослідників – доповнити та розширити створений каталог, в тому числі вивчивши і сукупність відразу декількох факторів.

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