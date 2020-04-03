Віктор Ляшко їде на Тернопільщину через масове звільнення медиків

Головний санітарний лікар України 3 квітня відвідає місто Монастириська, що на Тернопільщині. Через спалах епідемії коронавірусу у місті захворіли 8 лікарів, 13 медсестер та 8 молодших медсестер. Частина медичного персоналу хотіли звільнитися.

Віктор Ляшко під час брифінгу повідомив, що нещодавно 8 медиків Монастириської центральної лікарні написали заяву на звільнення, але наступного дня передумали і вийшли на роботу.

Загалом МОЗ постійно зв'язується з місцевими департаментами, щоб дізнатися, чому медики звільняються.

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Щоб більш детально поспілкуватися з медичними працівниками, я сьогодні відбуваю до Тернопільської області,

– зазначив Ляшко.

Головний санітарний лікар хоче побачити "ситуацію на місці", зрозуміти як відбувається підготовка до спалаху інфекції та які існують проблеми.

Лікар наголосив, що хоче перевірити відповідність інформації, яку отримує щодня з офіційних звітів керівництва області та штабів, у медичних працівників.

Раніше мешканці Монастириського району Тернопільської області записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Просять допомоги та кажуть, що не можуть боротися з коронавірусом голими руками.

Загалом в Україні вже підтвердили 942 випадки зараження коронавірусом, 23 – померло, 19 людей одужали.

Що відомо про коронавірус на Тернопільщині:

Кількість хворих в області зросла до 114. Переважна більшість хворих – у Монастириському районі – 82 людей.

Від коронавірусу помер 68-річний чоловік. Він контактував зі священником на похороні в Заліщиках, який першим захворів на коронавірус.

У Монастириську наразі дуже складна ситуація через спалах коронавірусу. COVID-19 виявили у 8 лікарів, 13 медсестер та 8 молодших медсестер, у 2 держслужбовців, 2 поліцейських, в 1 рятувальника ДСНС, 1 священника, у 1 завідувача дитсадка та 1 вчителя. Також коронавірус підтвердили вже у 5 дітей.





Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу