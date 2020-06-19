З початку карантину в відділенні Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф інфікувалися коронавірусною інфекцією 76 з 203 працівників.

Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов під час онлайн брифінгу у фейсбуці.

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За його словами, людям у місті інколи доводиться чекати на "швидку" понад 30 хвилин, адже чимало медиків захворіли на коронавірус.

У більшості захворіли водії, фельдшери та лікарі медичних бригад,

– зазначив мер Вінниці.

Моргунов додав, що на виклики їздять тільки ті, хто 100% не хворий COVID-19, і це підтверджено тестами.



У чому полягає різниця між тестами на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що за минулу добу в Україні коронавірус підтвердили ще у 161 медика. Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні захворіли 5 877 медиків. На жаль, щонайменше 40 з них померли від ускладнень COVID-19. З позитивних новин – 3 450 медпрацівників одужали.