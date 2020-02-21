Внутрішньочерепний тиск: як розпізнати та що робити

Внутрішньочерепний тиск чого діагностую, коли його насправді нема. Люди сприймають симптоми інших захворювань за цей небезпечний стан.

Серед лікарів і пацієнтів поширена помилкова думка, що підвищення внутрішньочерепного тиску – часта причина головного болю. Насправді в більшості випадків головний біль викликаний мігренню і головним болем напруги, розповіла неврологиня Олена Гайворонска.

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Підвищення внутрішньочерепного тиску зустрічається рідко. Можна виділити 2 групи станів, при яких він підвищується.

Ті, що вимагають невідкладної допомоги в умовах реанімації (менінгіт, інсульт, важка черепно-мозкова травма і т.д.) – навряд з такою патологією ви б зараз читати цей матеріал.

Ідіопатична внутрішньочерепна гіпертензія – її частота 1 на 100000 осіб. Вона виникає зазвичай у молодих здорових жінок і проявляється головним болем, який посилюється в положенні лежачи, болем при русі очей, темними плямами перед очима, іскрами, двоїнням, сліпотою, шумом у вухах. Практично завжди на очному дні визначається набряк диска зорового нерва (не плутати з ангіопатією сітківки).



Звичайний головний біль плутають з внутрішньочерепним тиском /unsplash.com

Деякі люди думають, що якщо голову розпирає зсередини й тисне на очі – це підвищення внутрішньочерепного тиску. Насправді такі характеристики болю можуть бути й при мігрені, і при головному болю напруги. Відчуття "каламутної голови" зазвичай буває при тривожних, депресивних і соматоформних розладах.

Артеріальний і внутрішньоочний тиск, остеохондроз і міжхребцеві грижі, гіпоплазія і звивистість артерій не мають відношення до внутрішньочерепного тиску.

Підвищення внутрішньочерепного тиску неможливо діагностувати по РЕГ (його інформативність дорівнює ворожінню на кавовій гущі), ЕЕГ, УЗД судин шиї.

"Змішана гідроцефалія", "зовнішня замісна гідроцефалія", "розширення субарахноїдальних просторів" за даними МРТ не говорять підвищенні внутрішньочерепного тиску. За цими страшними фразами в більшості випадків криється норма.

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