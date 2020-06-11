Нове дослідження детально розглянуло переваги волонтерства для здоров'я і щастя добровольців.

Вченим вдалося підтвердити результати попередніх досліджень, що вказують на користь для доброчинця людини, пише Scitech Daily.

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Зокрема, встановили, що дорослі люди старші 50 років, які займаються волонтерством не менше 100 годин на рік (близько двох годин в тиждень), мають значно менший ризик смертності.



Волонтерство корисне для здоров'я / Фото unsplash

У них рідше розвиваються фізичні вади, вищий рівень фізичної активності й краще самопочуття, в порівнянні з особами, які не є волонтерами.

Люди за своєю природою – соціальні істоти. Можливо, саме тому наші мозок і тіло винагороджують нас за добро для інших. Наші результати показують, що волонтерство серед літніх людей не тільки зміцнює спільноти, а й збагачує їх власне життя,

– розповів голова дослідження доктор Ерік С. Кім з кафедри соціальних і поведінкових наук в Гарвардській школі охорони здоров'я.

Також зміцнення зв'язків з іншими допомагає людям відчути свою значущість і поліпшити добробут.