Як ходити на прогулянки, щоб не заразитися коронавірусом: поради Супрун

Попри карантин, життя триває і нікому не хочеться просидіти його у чотирьох стінах. Крім того, регулярні прогулянки підуть на користь фізичному і психічному здоров'ю. Як безпечно ходити на прогулянки під час карантину та не наражати себе й інших на небезпеку.

Про важливість дотримання санепідеміологічних норм розповіла Уляна Супрун.

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Що радить Супрун:

Пам'ятайте, що вірус може бути на поверхнях. Не торкайтесь поверхонь в громадських місцях без потреби.

Пам'ятайте, що без миття рук і правильного використання рукавичок, носити їх не має сенсу.

Візьміть з собою антисептик, він має бути хорошим – мінімум 60% спирту. Його слід використовувати за 1 раз мінімум 3 мл та обробляти руки не менше 30 секунд.

Обирайте місце для прогулянки, де не буде натовпу.

Не вдягайте маску на дитину до 2 років! Американська академія педіатрії забороняє маленьким дітям носити маски, бо це небезпечно.

Американська академія педіатрії забороняє маленьким дітям носити маски, бо це небезпечно. Дотримуйтеся соціальної дистанції у 1,5 метри.



Після повернення додому ретельно вимийте руки / Фото Unsplash

Уляна Супрун “Нехай ваші прогулянки поки обмежаться сімейним колом — разом із тими, з ким живете. Ви точно скучили за прогулянками з друзями чи іншими родичами, але дуже ймовірно, що вам захочеться порушити дистанцію за час прогулянки. Поки що це робити небезпечно”.

Супрун запропонувала цікавий спосіб, аби діти не торкались поверхонь поза домом, які потенційно можуть містити вірус. Для цього можна запропонувати дітям гру, що усі поверхні гарячі.

Що робити після прогулянки, повернувшись додому

Вдома зніміть верхній одяг, нічого не торкайтеся, поки не помиєте руки. Робіть це ретельно, не менше 30 секунд! Лише за цей час мило встигне знищити бактерії та віруси, які на них могли потрапити під час прогулянки.



Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 канал

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