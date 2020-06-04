Не перший раз людство переживає масштабну кризу. Але з пандемією особисто ми стикаємося вперше, і це серйозне випробування. Також економічна криза здатна вибити ґрунт з-під ніг. За результатами опитування більшість українців (57%) лякають саме економічні наслідки карантину.

Як справитися зі своїми почуттями, пережити кризу використовуючи свої власні ресурси та вийти з неї ще сильнішими, ніж до цього, розповів міжнародний коуч, автор проєкту Free Soul Роман Кириченко.

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Як пережити кризу

Ставте правильні питання

Часто ми не замислюємося, що вирішення труднощів в нашому житті напряму залежить від питань, які ми собі ставимо. Не дарма кажуть: "Яке питання – така і відповідь". Ми часто шукаємо собі виправдання, замість того, щоб шукати рішення і діяти.



Не сидіть склавши руки / Фото unsplash.com

"Чому ж так погано?", – запитуємо ми себе, і у відповідь приходить ряд виправдань – карантин, криза, в інших ще гірше і т.д. Це занурює в апатію, стає паливом для наших страждань, не мотивує на подальші дії. Сидіти й чекати поки ситуація налагодитися сама собою – не вихід. Замість цього можна запитати себе: "Що зробити, щоб було краще? Яку користь для себе я можу отримати з цієї кризи? Які можливості для мене відкриються?". У цих питань зовсім інший емоційний фон.

Прийміть ситуацію і дійте

51% українців вважають, що економічне становище їхньої сім'ї погіршилося за останні пів року, у 61% респондентів – за останній місяць. Такими є результати опитування, проведеного в травні групою Рейтинг. Якщо криза вже зачепила вас особисто і вашу сім'ю, важливо прийняти ситуацію.

Не гіршою не кращою, а саме такою, якою вона є. Далі можна скаржитися і жаліти себе, або ж взяти життя у свої руки й направити її в потрібне річище. Зважте всі за і проти, прийміть для себе чесне рішення і відповідальність за наслідки.

Відчуття можливостей дає прилив енергії й ідей. Негативні думки викликають стислість, відчуття безвихідності, яке значно зменшує можливість знаходити дієвий вихід із ситуації.

Роман Кириченко “Правило Парето говорить, що лише 20% з усіх дій приносить 80% результату. Науково доведено, що думки, спрямовані на конструктив, сприятливо впливають на здоров'я людини. Але якщо ви налаштовані на виправдання і скарги, то будь-які ваші дії навряд чи зможуть принести бажані результати”.

Складіть план

Не варто кидатися розв'язувати свої проблеми в хаотичному порядку. Так можна витратити купу енергії й нічого не добитися. Тому вам потрібен план: випишіть спочатку всі найважливіші питання і просто починайте вирішувати їх один за одним. У підсумку ви побачите, що у вас вийшло закрити безліч питань і ваш стан покращується.



Криза може стимулювати до нового / Фото unsplash.com

Продумайте запасні варіанти

За часів, коли про стабільність можна тільки мріяти, дуже важливо знати, що у вас є "рятівний круг" або "запасний парашут". Будь-який найманий співробітник зараз може втратити роботу, багато приватних бізнесів не переживуть кризу. Тому щоб зменшити стрес, продумайте додаткові варіанти розвитку.

Можливо на поточній роботі ви можете взяти більше обов'язків, щоб збільшити дохід і закріпити свої позиції. Або ж зможете оптимізувати власний бізнес, з огляду на реалії. Важливо оптимізувати витрати, не здійснювати емоційних покупок, по можливості створити фінансову подушку. Шукайте можливості, а не виправдання.

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Займіться собою

Найголовніший актив в нашому житті – це ми самі. Подбайте про свій емоційний і фізичний стан. Робіть речі, які приносять вам задоволення, займайтеся спортом, проводьте час з сім'єю – життя не складається виключно зі стресу і кризи.