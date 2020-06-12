Люди швидше розв'язують проблеми, які приносять їм сильний дискомфорт. Особливо на таку продуктивність впливає страх.

До такого висновку дійшли психологи з Університету Британської Колумбії, пише Fast company.

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Страх перед завданням може викликати такий стрес, що людина не буде прокрастинувати й постарається зробити все якомога швидше.

Все залежить від сприйняття ситуації, з'ясували вчені. Наприклад, люди, які турбуються про те, що на пенсії й не буде на що жити, на 43% частіше переходять до активного накопичення грошей, ніж ті, хто не переживає і просто чекає.

Те ж саме стосується розлучень – якщо людина вважає це стресовою ситуацією, то вона піде на болючу розмову швидше.



Страх допомагає працювати / Фото lonsdaleinstitute

Відкладені справи

Якщо завдання неприємне, але терпиме, люди можуть відкладати його на місяці й навіть роки. Вчені запропонували вихід з таких ситуацій: уявіть собі самі негативні наслідки своєї бездіяльності. Простіше кажучи, налякайте себе – тоді справи підуть набагато швидше.

Схожий принцип діє, коли людям потрібно зробити вибір, що почути швидше: хорошу або погану новину. Більшість вибере погану, тільки щоб позбавити себе від негативних емоцій.