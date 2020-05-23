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Як утилізують засоби індивідуального захисту лікарів: відповідь Степанова

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Як утилізують засоби захисту лікарів
Як утилізують засоби захисту лікарів / Ілюстративне фото

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що засоби індивідуального захисту лікарів та медпрацівників утилізують спеціалізовані організації.

Натомість маски та рукавички, якими користуються звичайні люди в побуті, утилізуються як звичайні побутові відходи, розповів Степанов під час брифінгу 22 травня.

До теми Як правильно утилізувати використану маску

Втім, експерти вважають, що як і медичні, так і побутові відходи повинні утилізуватись однаково. Адже ніколи не знаєш, чи була людина, яка викинула маску або рукавички у смітник, інфікованою. 

Такі відходи повинні спалюватися при високих температурах, адже вірус виживає на різних поверхнях досить довгий термін.

Відтак, пересічні українці можуть здавати свої використані засоби індивідуального захисту на утилізацію. До прикладу, у столиці відходи такого типу можна завести до офісу "Екологічних переробних технологій" або в аптеки, з якими співпрацює підприємство. 

Останній варіант є безкоштовним, але необхідно підійти до справи серйозно та правильно все підготувати та запакувати. Перед здачею маски та рукавички варто обробити антисептиком, після чого покласти у 3 міцні пакети та щільно закрити. 

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Києва Інфекція Лікарня Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Екологія Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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