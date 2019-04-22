Як чоловіча мастурбація шкодить статевому життю

Існують два види мастурбації – адаптивна та дезадаптивна. При адаптивній мастурбації людина отримує задоволення завдяки стимулам, які вона зможе відчути також під час сексу.

Дезадаптивна мастурбація навпаки – привчає людину до рухів, які відтворити при статевому акті неможливо. А це відучує тіло від природних рухів і в майбутньому ускладнить отримання оргазму.

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Сексолог Ольга Власенко розповіла до яких негативних наслідків може призвести дезадаптивна мастурбації у чоловіків

Які бувають види дезадаптивної мастурбації у чоловіків

1) занадто сильне стиснення члена в руці. Значно сильніше, ніж чоловік може відчути під час близькості. Це й стосується швидкості рухів, які неможливо повторити під час статевого акту;

2) ніжна, ласкава стимуляція члена, коли чоловік ледь стосується головки члена. Тоді стимуляція члена з жінкою буде відчуватися занадто грубою та нестерпною;

3) міокомпресійний оргазм, тобто коли чоловік затискає член між ніг;

4) анальна стимуляція, яка неможлива під час сексу з партнеркою;

5) перегляд порно під час мастурбації;

6) мастурбація через білизну або будь-яку тканину.

До яких проблем може призвести така мастурбація

Варто звернути увагу на те, що ці проблеми можуть виникнути, а можуть і не турбувати чоловіка.

1. Неможливість еякулювати під час сексу

Чоловік так звик до дезадаптивних способів, що для нього стимуляція під час статевого акту не є тригером до оргазму. Або самому чоловікові, або жінці доводиться вдаватися до звичних пестощів руками.

Проблеми можуть виникати тоді, коли пара хоче зачати дитину і не може. Тоді варто звернутися до сексолога.

2. Проблеми з ерекцією і з бажанням

Ланцюжок думок і реакцій дуже простий. Немає відповідної стимуляції члена, значить немає належної насолоди, як від мастурбації.

Це призводить до зниження потягу до сексу. Чоловік думає, що простіше зайнятися мастурбацією, ніж намагатися отримати результат з партнеркою.

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