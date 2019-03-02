Як чоловіки і жінки реагують на зраду
Зрада – не універсальний поняття. Для однієї людини поцілунок в щоку – вже зрада, а для іншого і петтінг може не потрапляти в категорію невірності.
Проте вченим вдалося вивести загальні закономірності, які аспекти зради люди вважають важливими в залежності від статі і сексуальної орієнтації.
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Стать коханця впливає на сприйняття зради
Гетеросексуальні люди схильні по-різному реагувати на невірність в залежності від статі людини, з яким їй зрадили. Чоловіки швидше розірвуть відносини, якщо дівчина зрадить з іншим чоловіком. Зрада партнерки з жінкою, навпаки, здатна привабити чоловіка.
Чоловіки і жінки по-різному сприймають зраду
У жінок реакції працюють трохи інакше. Якщо хлопець пуститься берегу з іншою, дівчина буде відчувати негативніші емоції, ніж при зраді з чоловіком. Однак якщо вона викриє партнера в зв'язку з чоловіком, то засмутиться менше, але вірогідніше задумається про розрив відносин.
Ми думаємо, що зраджують всім, крім нас
Згідно з опитуванням, американські студенти вважають, що близько 42% людей протилежної статі схильні до зрад. При цьому лише 5% респондентів заявили, що підозрюють партнера в невірності, а 8% висловили побоювання про те, що їм можуть зрадити в майбутньому. У своїй зраді зізналися лише 9% опитаних.
Для чоловіків важливіше фізичний аспект невірності, для жінок – емоційний
Гетеросексуальні чоловіки сильніше турбуватимуться, якщо партнерка займеться сексом з кимось, але без кохання. Для дівчат в зраді секс вторинний. Головне, щоб партнер не відчував романтичні почуття до когось ще.
Це загальні дані, отримані в ході опитувань. Як саме до невірності відноситься ваш партнер, краще відкрито обговорити, щоб не потрапити в незручну ситуацію: не факт, що ваші погляди в цьому питанні збігаються.
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