Як довго триває оргазм жінки

Оргазм – це абсолютно особливі відчуття, які люди іноді відчувають в стані сексуального збудження, як поодинці, так і разом з партнером. Він настає після подолання певного порога збудження і може тривати від кількох секунд до кількох хвилин або навіть довше.

Сексолог Світлана Грабова зазначила, що жінкам часто здається, що оргазм починається в геніталіях або в діафрагмі таза. Попри це, немає причин заперечувати можливість його народження в інших частинах тіла.

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За її словами, оргазми бувають дуже різними: від коротких до довгих, від яскраво виражених до майже невідчутних.

Деякі люди відчувають оргазм як одиничний сплеск захвату, схожий на хвилю, яку супроводжують короткі судомні поштовхи. Інші відчувають оргазм, схожий на серію хвиль або спалаху світла, кольору, тепла й енергії. Треті описують оргазм, як те, що повільно затоплює їх свідомість.

Сексолог зазначила, що після деяких оргазмів одні жінки можуть відчувати себе чудово, інші ж – спричинити тугу або почуття розчарування. Одні оргазми можуть бути чисто фізичними, а інші фізичними та емоційними.

Одні впливають тільки на тіло, а інші на душу. Одні оргазми більш яскраво виражені, а інші ледь вловимі.

Відчуття оргазму залежить від типу сексуальних дій: наприклад, кліторальні оргазми можуть відрізнятися від вагінальних. Оргазми після мастурбації найсильніші, але не завжди найбільш задовольняють.

За словами експерта, оргазми, які відчувають з одним і тим же партнером, можуть бути абсолютно різними – від абсолютно захоплюючих до відверто розчаровують. Все залежить від конкретного дня і від того, вступають в протиріччя ваші світи або повністю збігаються.

Сексолог навела дані дослідження, під час якого волонтери мастурбували в лабораторії. Їх просили вказати, коли оргазм почнеться і коли він закінчиться. При цьому жінки були під’єднані до приладів.

В середньому жіночий оргазм триває близько 26 секунд, плюс-мінус 15 секунд.

Інша група дослідників зафіксувала середню тривалість оргазму в 36 секунд, плюс-мінус 24 секунди, з різницею в 8-108 секунд.

Жінки з першої групи припустили, що їх оргазм тривав 13 секунд, тобто вдвічі менше, ніж було насправді. Це може бути пов’язано з великою активізацією в мозку під час оргазму, що заважає людині відчувати точно час

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