Як харчування впливає на статеве життя

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Що їсти для покращення потенції / unsplash.com

Сексуальність – це особиста якість людини, як характер. Але все ж є спосіб трохи вплинути на статеве життя харчуванням.

Наприклад, є продукти, які нормалізують роботу ендокринних і статевих залоз, а від них залежить і статеве життя, розповів дерматовенеролог, уролог Сергій Ленкін.

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Які продукти позитивно впливають на потенцію?

  • морепродукти (креветки, мідії, кальмари, устриці);
  • зелень (у великій кількості);
  • горіхи.

Навряд чи вони вам допоможуть за дві години до статевого акту, але регулярне вживання цієї їжі допоможе організму отримати досить селену і цинку, які стимулюють вироблення тестостерону. Тоді можна очікувати, що і з лібідо все буде добре.

Морепродукти корисні для чоловічого здоров'я
Морепродукти корисні для чоловічого здоров'я

Важливо пам'ятати, що для сексуального здоров'я важлива рухова активність. Застій в малому тазі при сидячій роботі дасть про себе знати через деякий час ослабленням сексуальної активності.

Смак і запах сперми та інших виділень (поту, слини) залежать від фізіологічних особливостей людини та від метаболізму. І на це також впливають продукти, які ми вживаємо.

Що негативно впливає на запах тіла?

  • алкоголь, в тому числі і пиво – від алкоголю в організмі відбувається ріст грибкової флори, а вона має неприємний запах і смак;
  • велика кількість смаженої їжі;
  • фаст-фуд;
  • часник і цибуля, якщо вживати їх постійно;
  • копчені продукти.

Сексуальне здоров'я прямо пов'язане із загальним здоров'ям людини. У фастфуді велика кількість холестерину, який звужує судини й зменшує надходження крові в органи тазу. Це призводить до короткочасного або перериваного статевого акту.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс Чоловіче здоров’я Здорове харчування
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