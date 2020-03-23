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Як ховатимуть померлих від Covid-2019 в Україні

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Які рекомендації дає МОЗ щодо поховання померлих від Covid-2019 / Ілюстративне фото / Stevensonmurray.com

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує ніяких особливих правил для заховання померлих з Covid-2019. Водночас оперативний штаб, який працює при Міністрестрві охорони здоров’я детально розглядав це питання та оцінював ризики, які в подальшому можуть виникнути при похованні. Наразі є розроблена певна інструкція.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Ця інструкція (щодо поховання померлих від Covid-2019 – 24 канал) лягає у нормативно-правовий акт МОЗ, що чітко покаже всім, що робити під час поховання, аби не допустити інфікування. Найбільший ризик під час поховання мають ритуальні обряди, де є велике скупчення людей, прощальні поцілунки,
– наголосив він.

За словами Ляшка, це все є точками ризику, яких треба уникнути і яким треба запобігти. Тому, перш за все, МОЗ рекомендує зменшити час і кількість людей на похороні людини, що померла від коронавірусної хвороби.

"Існує велика ймовірність порушити вимоги карантину (під час похорону – 24 канал), коли заборонені ритуальні обряди й людей можуть притягнути до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. Але, перш за все, – це ризик та загроза інфікування", – додав заступник очільника МОЗ.

Увага! У зв’язку із введенням карантину та запобіганню поширення Covid-2019 в Україні, уряд тимчасово заборонив масові заходи за участю понад 10 осіб. Ця заборона, зокрема, стосується церковних служб та обрядів.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Релігія Здоров'я Лікування
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