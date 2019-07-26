Як перевірити ліки за допомогою додатка на смартфоні

Вже з осені цього року на упаковках ліків з’явиться спеціальне маркування. За ним можна буде перевірити оригінальність препарату. А наприкінці року пацієнти зможуть самостійно перевіряти ліки за допомогою мобільного додатку.

Виробники ліків тепер зобов'язані друкувати на упаковці препаратів спеціальний 2D код. Його будуть наносити при виробництві на заводі. Дані про ліки будуть знаходитися в єдиній системі моніторингу препаратів.

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В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, як працюватиме кодування:

Пацієнти зможуть перевірити ліки, просканувавши цей код через мобільний додаток. Наразі його розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Очікуємо, що він стане доступним наприкінці року.

Після сканування на екрані з’явиться інформація про ліки — зокрема чи препарат не є фальсифікований, протермінований чи завезений до країни з порушенням норм.

Крім того, за її словами, кодування дозволить відстежувати весь ланцюжок постачання ліків – від виробництва чи імпорту, до продажу в аптеці. Це також допоможе вчасно реагувати на порушення. Всі транзакції будуть включені в загальну базу даних, включаючи серію ліків і дату виробництва.

Супрун наголосила, що ця постанова є важливою частиною Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.

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