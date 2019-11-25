Як підготуватися до прийому уролога

Уролог – лікар, який лікує захворювання сечової та статевої системи. В багатьох пацієнтів ці хвороби викликають сором, тому варто знати як підготуватись до зустрічі з фахівцем.

Якщо ви прийдете на прийом підготовленим, це суттєво скоротить час перебування в клініці і кількість відвідувань лікаря, розповів дерматовенеролог, уролог Сергій Ленкін.

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Що треба зробити перед зустріччю з урологом?

1. Візьміть з собою медичну документацію. Результати аналізів, обстежень, які пройшли раніше. Вони допоможуть лікарю відразу побачити повну картину вашого захворювання, а вас позбавить від повторного проходження деяких обстежень. Також це дозволить оцінити прогресування захворювання.

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2. Проведіть гігієну. Не використовуйте мило, гелі або різні антисептичні препарати, оскільки це може вплинути на результати лабораторного обстеження.

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3. Спорожніть кишківник. Ректальне обстеження передміхурової залози – необхідний етап урологічного огляду для чоловіків. Щоб воно пройшло успішно, необхідно заздалегідь спорожнити кишківник.

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4. Візьміть з собою негазовану воду (0,5-1 л). Вода стане в пригоді, якщо буде потрібно робити УЗД сечового міхура. З цієї ж причини рекомендується утриматися від сечовипускання за кілька годин до огляду. Наповнений сечовий міхур істотно заощадить ваш час.



Важлива комунікація лікаря та пацієнта

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5. Виключіть з раціону їжу і напої, що провокують підвищене газоутворення:

горох, сочевицю й інші бобові;

свіжі овочі, ягоди, фрукти;

молочні та кисломолочні продукти.

Також під забороною алкоголь.

6. Утримайтеся від статевого акту за 1-3 дні до огляду (особливо чоловіки). У цьому випадку лікар зможе взяти необхідні аналізи (мазки й зіскрібки зі слизової статевих органів і органів виділення) на першому ж прийомі. Це правило необхідне для того, щоб аналіз на приховані статеві інфекції був точним.

7. Не проходьте рентгенівське обстеження протягом 14 днів.

8. Не приймайте антибактеріальні препарати протягом 30 днів до відвідування уролога.

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