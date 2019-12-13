Як підготуватися до сексу під час місячних

Тему менструаці звикли замовчувати й вважають її незручною. Багато жінок не можуть наважитись на секс в це період. Але насправді, нічого страшного в цьому немає.

В деяких випадках секс під час менструації може бути корисним, пише wonderzine. Але як до нього правильно підготуватися?

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Визначтесь, чи ви цього хочете

Секс має бути добровільним. І це нормально, якщо під час місячних вам його не хочеться. Але є й ті жінки, у яких лібідо під час менструації посилюється. Якщо це про вас, але ви турбуєтеся про шкоду, проконсультуйтеся з гінекологом. Серйозних медичних протипоказань майже немає.

Поговоріть з партнером

Більшість чоловіків вважають секс під час менструації прийнятним, але є й такі, яким неприємно, тому варто обговорити це питання завчасно.



Не всім жінкам хочеться сексу під час менструації \ unsplash.com

Виберіть те, що підходить саме вам

Багато жінок під час місячних відчувають біль. Але оргазм може піти на користь. Викид ендорфінів працює, як знеболювальне, а скорочення м'язів матки сприяє швидшому відторгненню слизової оболонки. Можливо для досягнення оргазму вам не потрібне проникнення. Оберіть свою техніку, яка для вас найприємніша.

Потурбуйтесь про гігієну

Часто жінки відмовляються від сексу під час місячних через страх все забруднитися. Як вирішення можна розглянути темну постільну білизну або вологі серветки.

Контрацепція теж важлива

Хоча фертильність під час місячних знижується, секс все ж може викликати вагітність, тому не забудьте про контрацепцію. Також у період менструації відкрита шийка матки, яка є мішенню для вірусів і бактерій. Тому презерватив бажаний навіть з постійним партнером.

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