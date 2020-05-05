Як працювати в офісі під час пандемії коронавірусу: поради Супрун

З послабленням обмежувальних заходів деякі компанії поступово планують вихід із карантину та повернення частини працівників до офісів. Якою має бути організація простору в умовах пандемії коронавірусу – читайте далі.

Про це написала ексочільниця МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Організація простору і роботи в офісі під час пандемії COVID-19

Дотримання фізичної дистанції у два метри, відтак в офісі має бути достатньо простору для цього. Для цього не обов'язково робити окремі помітки на підлозі, краще пояснити співробітникам про важливість фізичного дистанціювання та як можна дотримуватися безпечної дистанції.

У спільних приміщеннях (кухня, конференц-зал) встановити ліміт кількості осіб, які можуть там знаходитися, аби не виникало великих скупчень людей.

"Цей ліміт варто планувати з огляду на можливість дотримання фізичної дистанції у приміщенні. Логічно, що менша площа приміщення, то менше людей в ньому може знаходитися. Наприклад, розставте столи та стільці на відстані двох метрів, розставте антисептики також на безпечній відстані один від одного, аби за потреби ним скористатися, не утворювалися черги", – порекомендувала Супрун.

Видрукуйте і розвішайте інструкції про те, як правильно мити руки і як користуватися антисептиком. Це корисно буде зробити в усіх робочих приміщеннях, туалеті, кухні, біля дзеркал. А також треба забезпечити всім необхідним для дотримання гігієни рук.

Додамо, що варто поставити антисептики у місцях, де співробітники зможуть обробити руки до того, як зайти в приміщення, наприклад, прямо на вході.

Закріпити за кожним працівником в офісі визначений робочий простір. У компаніях краще припинити практику, коли співробітники змінюють робочі місяці і, скажімо, кожного разу користуються новими комп'ютерами.



За кожним працівником бажано закріпити його робочий простір / Фото: Unsplash

Провітрювання і чистота повітря. Регулярно провітрюйте приміщення, просто відкриваючи вікна. Зараз можна тримати вікна відчиненими протягом дня. Якщо такої змоги немає, робіть провітрювання щонайменше раз на 1-2 години. Якщо є кондиціонери — обов’язково проведіть очищування фільтрів.

Організація роботи та графіку. Розробіть графік змін, аби не всі працівники одночасно приходили в офіс.

"Частина може продовжувати працювати вдома, потім змінювати іншу, яка почала роботу в офісі. Плануйте це з огляду на специфіку вашої діяльності… Великі обговорення і зустрічі продовжуйте у форматі онлайн. Запропонуйте працівникам, які входять до групи ризику (людям старшим за 60 років, люди, що мають серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, хвороби легень) продовжувати працювати з дому далі", – додала ексочільниця МОЗ.

Очищення поверхонь та дезінфекція. Найбільш ефективними для дезінфекції поверхонь є розведені побутові відбілювальні розчини, спиртові розчини, що містять щонайменше 70% спирту, та найбільш поширені побутові засоби для дезінфекції.

"Захворів — сиди дома". Заохочуйте працівників не виходити на роботу, якщо вони мають симптоми гострої респіраторної інфекції. Також обговоріть зміни у роботі, оплату і все, що стосується цього питання, аби працівники знали свої права і мали алгоритм дій у різних випадках.

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