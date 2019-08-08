Як правильно харчуватися у фаст-фудах

Коли ми говоримо про правильне харчування, дієти, то не враховуємо походи у фаст-фуд. Іноді у людини виникає таке бажання, іноді немає іншого вибору (компанія, час, тощо).

Тому навіть якщо ви вирішили взяти там їжу – потрібно правильно її обрати. Дієтолог Альбіна Комісарова радить: головне, щоб "іноді" не перетворювалися на "часто".

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Що вибрати у закладах швидкого харчування

1. Обирайте бургери стандартного або малого розміру, big n' tasty купувати не потрібно.

2. Купіть краще морквяні палички, яблучні дольки, овочевий салат у фаст-фуді.

3. Нехай шаурма / бургер будуть без додаткових добавок: сир, бекон і соусів: кетчуп замість майонезу.

4. Шукайте просто м'ясо/рибу/птицю. Досить часто закладу фастфуду роблять м'ясо на вогні (шашлик). Або ви можете попросити покласти на тарілку окремо м'ясо/піту/лаваш/хліб і овочі, щоб можна було контролювати скільки й чого ви з'їли.

5. Якщо заклад індійської / ліванської кухні, вибирайте вегетаріанські варіанти з хумусом і тофу.

6. Якщо є бажання з'їсти картоплю фрі – беріть маленьку, просіть не солити, і діліться з друзями. Якщо не смакує – то попросіть сіль окремо, щоб ви могли контролювати її кількість.

7. Беріть до основної страви салат, він є практично скрізь.

8. Уникайте продуктів в паніровці, вони містять велику кількість жиру.

9. З напоїв вибирайте тільки воду, чай, кава. Солодкі газовані напої дають додаткові калорії, підвищують апетит. А молочні коктейлі ще й додаткову порцію жирів.

10. З соусів віддавайте перевагу кетчупу, всі інші містять трансжири.

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