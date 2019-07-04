Як вберегтися від тромбозу під час довгих подорожей

Літо – саме час відвідати нову країну, поніжитися під сонцем або ж прогулятися старовинними місцями. Чим довша подорож – тим ретельніше потрібно до неї підготуватися.

Кардіолог Олена Аньшина зазначає, що більшою мірою польоти у літаку, довгі подорожі та наявність варикозу або ж спадкової тромбофілії сприяють розвитку тромбозів.

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Тромбоз – що це? Це процес утворення згустків крові (тромбів), які найчастіше виникають у глибокій вені ноги (глибокий тромбоз вен) і можуть пересуватися кровообігом, потрапляти в легені (тромбоемболія легеневої артерії). Глибокий тромбоз вен та тромбоемболія легеневої артерії – небезпечні та потенційно смертельні медичні стани

Як вберегтися від тромбозу

1. Носіть компресійний трикотаж (колготи / панчохи / гольфи). Це за даними Американської асоціації кардіологів, знижує ймовірність утворення тромбів майже у 20 разів.

2. Не закидайте ногу на ногу, якщо ви сидите в кріслі автомобіля та літака.

3. Обирайте зручне, не вузьке взуття для польоту. У зимовий час або змінне взуття взяти або зняти чоботи під час перельоту.

4. Робіть самомасаж ніг під час польоту, гімнастику ніг. Раз на дві години пройдіться по салоні літака (якщо на машині – вийдіть погуляти).

5. Не затягайте сильно ремінь чи пояс.

6. Пийте воду (а не алкоголь) і до польоту, і під час, і після.

Щодо ліків – то їх може призначити лікар лише після ретельного обстеження.

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