Як відновити нігті після гель-лаку

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Як відновити нігті після гель-лаку

Багато жінок користуються гель-лаком, тому що це зручно, адже тримається він кілька тижнів і не вимагає додаткових процедур. Але він може пошкоджувати нігті.

Як тільки ви помітили найменші зміни, не покривайте нігті гель-лаком, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Що робити якщо ви помітили погіршення стану нігтів після гель-лаку?

1. Зверніться до дерматолога, щоб виключити пошкодження нігтів грибковою інфекцією;
2. Якщо грибок нігтів виявлено – займіться лікуванням за рекомендаціями лікаря;
3. Грибка немає – приступіть до відновлення нігтьових пластин.

Гель-лак може погіршити стан нігтів
Гель-лак може погіршити стан нігтів

Як відновити нігті після гель-лаку?

В середньому щомісяця ніготь відростає на 3.5 мм (саме тому не чекайте миттєвих результатів, ваші нігті повинні відрости заново). І ніякої лак не здатний змусити їх рости швидше. Всі ці засоби покривають ніготь і "склеюють" пошкоджену поверхню не даючи їм кришитися і ламатися далі (і в цій ситуації це потрібно).

Поліпшити стан нігтів складно – це нежива тканина, і важливо запобігти їх подальшому пошкодженню, тому обрізаємо їх максимально коротко. Також миття посуду і будь-який контакт з хімією (порошки та ін) повинні бути тільки в рукавичках.

Харчування має бути збалансованим, містити білок і залізо для здорового росту нігтів. Кальцій немає ніякого відношення до росту нігтів, тому не варто витрачати гроші на різні БАДи і "вітаміни для нігтів". Краще купити хороший зволожувальний крем (емоліент).

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Дерматологія Краса Гігієна
Джерело: Здоров'я 24
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