Яка альтернатива захисним маскам проти COVID-19: дослідження науковців зі США

Група американських дослідників заявила, що пластмасові щитки для обличчя мають переваги перед звичайними медичними масками. Науковці додали, що щитки здатні захистити від коронавірусної інфекції навіть краще за медичні маски.

Науковці зі штату Айова опублікували своє дослідження у журналі Американської медичної асоціації.

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Як зазначили фахівці, дані показують, що поширення SARS-CoV-2 відбувається типовими для респіраторних вірусів шляхами. Тобто заразитися можна повітряно-крапельним шляхом через інфекційні частинки, які виявилися досить близько від очей, носа або рота.

Науковці порівняли два засоби захисту, які блокують таку передачу вірусу: медичні маски й пластикові щитки для обличчя. Дослідження показали, що щитки досить ефективно стримують вірус.

Які переваги мають щитки

На рекомендованій дистанції майже у 2 метри від іншої людини щитки для обличчя затримали до 92% вірусних часток , відзначають науковці.

, відзначають науковці. На відміну від масок, які мають короткий термін використання і не можуть застосовуватися повторно, пластмасові засоби захисту можна мити водою з милом або звичайними побутовими дезінфікуючими засобами й використовувати багаторазово.

Фахівці, які брали участь у дослідженнях, також заявили, що такі щитки зручніше носити , через них простіше спілкуватися з оточуючими, і вони не дозволяють випадково доторкнутися до свого обличчя руками (що є одним зі шляхів передачі вірусу).

, через них простіше спілкуватися з оточуючими, і вони руками (що є одним зі шляхів передачі вірусу). Експерти додали, що пластмасові щитки можна виробляти за доступною ціною і швидко поширювати.

Науковці зазначили, що використання цього засобу може допомогти стримати поширення вірусу й оцінили його ефективність у діапазоні від 68 до 96%.

Коронавірус у світі: головне

Станом на 1 травня у світі на коронавірус захворіли 3 357 631 людина , з них 237 029 хворих померли, ще 1 067 670 осіб одужали.

, з них 237 029 хворих померли, ще 1 067 670 осіб одужали. Країни закрили свої кордони, зупинили пасажирські перевезення та оголосили карантин.

Однак деякі країни вже почали пом'якшувати карантинні заходи.

Є й такі місця, де коронавірус відступив. До прикладу, Гренландія перша поборола COVID-19.

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