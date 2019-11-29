Які ігри допоможуть зберегти мозок молодим

Гострий розум – ознака здоров'я та молодості. З віком розумові здібності можуть знижуватися. Однак, шотландські вчені доводять, що порушень когнітивної функції з віком можна уникнути.

Вчені з Единбурзького університету довели, що настільні ігри такі як: карти, шахи, бінго або кросворди – покращують мислення і пам'ять у людей після 70 років.

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Як проходило дослідження

Команда протягом тривалого часу спостерігала за більш ніж 1000 чоловік і виявила, що подібний формат дозвілля допомагає зберігти мозок в тонусі.

За учасниками почали спостерігати у віці 70 років. Їх когнітивні здібності перевіряли кожні три роки до досягнення 79 років.



Старіння мозку можна відтермінувати

Додатково дослідники враховували рівень освіти, фізичну активність, соціально-економічний статус учасників, а також результат тесту на інтелект.

Люди, які грали в настільні ігри після 70 років з більшою ймовірністю зберігали пам'ять і здорове мислення, – зазначили дослідники.



Гра у шахи корисно впливає на мозок людей

Тепер дослідники хочуть з'ясувати, які саме настільні та інші нецифрові ігри володіють найбільшим профілактичним ефектом для старших людей.

Із попередніх досліджень відомо, що крім тренування мозку для профілактики вікової деменції важливо вести здоровий спосіб життя – бути фізично активними, відмовитися від шкідливих звичок і дотримуватися дієти.