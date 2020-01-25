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Які процеси під час сну покращують наш зовнішній вигляд

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Здоровий сон – обов'язкова умова хорошого самопочуття. Втім, пояснити як саме сон забезпечує здоров'я та гарний вигляд, досі було складно.

Фахівці з Університету Манчестера з’ясували, як саме хороший сон допомагає уповільнити старіння і підтримувати організм здоровим.

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Структури колагену

Вчені вивчали фібрилярні білки – структури колагену, що використовуються клітинами для формування тканин і виявили, що вони бувають двох видів.

Товсті – діаметром майже 200 нанометрів (у мільйон мільйонів разів менші за шпилькову головку), які є постійними та залишаються з нами впродовж усього життя з моменту формування, що орієнтовно відбувається у 17 років. І тонкі – діаметром у 50 нанометрів. Їх наше тіло позбувається, якщо організм стресує внаслідок суворих умов дня, перевтоми, нестачі сну чи хвороби. 


Впродовж важкого дня ми втрачаємо частину фібрилярних білків/Фото:Unsplash

Хороша новина – вони оновлюються вночі, коли ми відпочиваємо.

Вчені порівняли фібрилярні білки з цегляною стіною і фарбою для стін: "вічні" залишаються в організмі впродовж усього життя, а інші потребують регулярного "оновлення".

Природа задумала так, що біологічний годинник людини регулює процеси зношення структурного каркасу сполучної тканини, аби зберегти вічні фібрили,
– зазначили автори дослідження.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Сон
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