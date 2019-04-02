Які симптоми свідчать, що дитина потребує огляду гінеколога

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Які симптоми свідчать, що дитина потребує огляду гінеколога
Які симптоми свідчать, що дитина потребує огляду гінеколога / chapperhealthcare.com

Навіщо потрібен гінеколог дорослій жінці, зрозуміло всім. А ось коли маленькій дівчинці потрібен огляд гінеколога – мало хто знає.

Дитячий гінеколог Юлія Кур'янова розповідає, коли потрібно відвести дівчинку на прийом до лікаря.

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Показання до огляду гінеколога дівчатко у віці від 0 до 18 років:

1. виділення зі статевих шляхів (гноєподібні, кров'яні, тощо);

2. неприємний запах від статевих органів;

3. почервоніння шкіри і слизової статевих органів;

4. набряклість, дискомфорт, свербіж в області промежини;

5. хворобливе сечовипускання;

6. висипання на шкірі промежини, зовнішніх статевих органів;

7. зміни в аналізі сечі (підвищення рівня лейкоцитів, еритроцитів, наявність бактерій, оксалатів, уратів, фосфатів);

8. неправильна будова зовнішніх статевих органів;

9. передчасний статевий розвиток (тобто збільшення молочних залоз або поява волосся на лобку у дівчинки у віці до 8 років);

Коли дитину варто відвести до гінеколога
Коли дитину варто відвести до гінеколога

10. порушення менструальної функції:

• відсутність менструацій у віці до 15 років,
• хворобливі менструації,
• рясні менструації,
• менструації більш як 7 днів,
• міжменструальні кров'яні виділення,
• згустки крові в рясних кров'яних виділеннях,
• нерегулярний менструальний цикл,
• менструальний цикл менше ніж 21 день.

11. затримка статевого розвитку (відсутність збільшення (зростання) молочних залоз у дівчинки до 13 років);

13. біль в животі, особливо в нижніх відділах у дівчинки в будь-якому віці;

14. зміна розмірів і/або форми живота;

15. ендокринні проблеми: збільшення маси тіла при нормальному харчуванні або дефіциту маси тіла, ріст волосся на обличчі, тілі, кінцівках, смуги розтягнення на шкірі (стриї), вугрі на обличчі й тілі, порушення вуглеводного обміну (підвищення рівня цукру та інсуліну в крові), патологія щитоподібної залози.

Дівчина, яка планує початок статевого життя або почала статеве життя, обов'язково повинна проконсультуватися у гінеколога. Це потрібно для того, що фахівець підібрав найбільш відповідних для неї методи контрацепції для запобігання інфекцій, що передаються статевим шляхом та небажаної вагітності.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Діти Інфекція
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