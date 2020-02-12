Який рівень тестостерону збільшує ризики діабету та раку

Масштабне дослідження геномів понад 425 тис. осіб довело вплив рівня тестостерону на появу і розвиток ряду важких захворювань. Надлишок гормону може викликати різні типи раку й інші важкі захворювання. Причому у чоловіків і жінок це проявляється зовсім по-різному.

Британські вчені представили результати найбільшого на сьогодні дослідження з генетичної регуляції рівня статевих гормонів на певні захворювання.

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Спостереження вчених довели, що підвищений рівень гормону тестостерону, який обумовлений генетичними факторами, може підвищувати й знижувати ризики певних захворювань в залежності від статі.

Надлишок тестостерону збільшує ризики розвитку цукрового діабету другого типу, раку грудей і ендометрію у жінок. У чоловіків високі рівні гормону знижують ризики діабету, однак підвищують ймовірність пухлини простати.

Суть дослідження

Щоб довести причинно-наслідковий зв'язок, вчені вивчили геноми понад 425 тисяч осіб і визначили дві тисячі п'ятсот сімдесят один генетичний варіант, пов'язаний з відмінностями в рівнях тестостерону та глобуліну, що зв'язує статеві гормони.

Результати спостережень показали, що асоціації з захворюваннями є причинними, а не кореляційними. Так, високий рівень тестостерону у жінок підвищував ризик цукрового діабету другого типу на 37%, а синдрому полікістозних яєчників на 51%. У чоловіків, навпаки, ризики діабету знижувалися на 14%.



Добавки для підвищення тестостерону можуть провокувати онкологічні захворювання/Фото:Unsplash

Ризики раку підвищувалися в середньому до 23% в залежності від рівня тестостерону.

Отримані результати дають раніше невідомі дані про вплив тестостерону на захворювання. Гендерні відмінності підкреслюють, що подальші дослідження повинні окремо розглядати вплив тестостерону на хвороби у чоловіків і жінок, – резюмували автори.

Вчені підкреслюють, що до тих пір поки не будуть проведені нові дослідження про вплив рівня тестостерону на інші захворювання, зокрема – серцево-судинні, необхідно з великою обережністю використовувати добавки для підвищення тестостерону.

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