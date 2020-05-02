Якщо в Україні скасують карантин, померти можуть 120 – 140 тисяч українців, – експерти
Повне скасування карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів може стати причиною збільшення кількості летальних випадків від COVID-19. Так, вже до кінця року в Україні може бути 120 – 140 тисяч смертей.
Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України запевнив, що карантин в Україні працює та опублікував прогноз від Kyiv School of Economics.
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Карантин в Україні діє
За словами Ляшка, введенні профілактичні та протиепідемічні заходи дали свій результат, і попри те, що Україна відчує вплив карантину на економіку, вона зазнає менших втрат від смертності, захворюваності та інвалідизації населення.
Коронавірус завдав значної шкоди економіці усіх країн / Фото Unsplash
Чому скасування карантину небезпечне
Ляшко запевнив, що уряд планує пом'якшення карантину. Але за певних умов. За певних протиепідемічних, а не політичних умов!
Так, МОЗ вже опрацювало алгоритм профілактичних заходів для салонів краси, кав'ярень, магазинів з господарчими товарами, автомийок та інших установ.
Попри те, Віктор Ляшко наголосив, що є важлива умова, яку повинні озвучити в МОЗ, а українці повинні почути та зрозуміти.
Абсолютне скасування карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів це 120 – 140 тисяч смертей до кінця вже цього року,
– повідомив Ляшко прогноз експертів з Kyiv School of Economics.
Прогноз смертності при виході України з карантину / Фото KyivSchoolOfEconomics
Важливо! Станом на 2 травня в Україні на коронавірус захворіли понад 11 тисяч людей. За останню добу підтвердили 550 нових випадків захворювання. Від COVID-19 в Україні померли 272 людини, одужали – 1498 пацієнтів.
Карантин в Україні: коротко про головне
- Міністерство охорони здоров'я вважає, що наразі в Україні сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб почати скасовувати карантинні обмеження з 11 травня. В уряді уже працюють над поступовим пом'якшенням карантину.
- З 1 травня в Україні знову запрацювали понад 280 критих продовольчих ринків. У Міністерстві охорони здоров'я розробили певні вимоги. За порушення правил торгові точки або навіть весь ринок закриватимуть на тиждень.
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу
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