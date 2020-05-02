Якщо в Україні скасують карантин, померти можуть 120 – 140 тисяч українців, – експерти

Повне скасування карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів може стати причиною збільшення кількості летальних випадків від COVID-19. Так, вже до кінця року в Україні може бути 120 – 140 тисяч смертей.

Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України запевнив, що карантин в Україні працює та опублікував прогноз від Kyiv School of Economics.

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Карантин в Україні діє

За словами Ляшка, введенні профілактичні та протиепідемічні заходи дали свій результат, і попри те, що Україна відчує вплив карантину на економіку, вона зазнає менших втрат від смертності, захворюваності та інвалідизації населення.

Віктор Ляшко “ І як би вже не хотілось всім нам позбавитись цього карантину і коронавірусу, треба все ж таки включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно ”



Коронавірус завдав значної шкоди економіці усіх країн / Фото Unsplash

Чому скасування карантину небезпечне

Ляшко запевнив, що уряд планує пом'якшення карантину. Але за певних умов. За певних протиепідемічних, а не політичних умов!

Так, МОЗ вже опрацювало алгоритм профілактичних заходів для салонів краси, кав'ярень, магазинів з господарчими товарами, автомийок та інших установ.

Віктор Ляшко “Наразі в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг тощо. Плануємо опублікувати їх на вихідних щоб був час підприємцям підготуватись до відкриття.”

Попри те, Віктор Ляшко наголосив, що є важлива умова, яку повинні озвучити в МОЗ, а українці повинні почути та зрозуміти.

Абсолютне скасування карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів це 120 – 140 тисяч смертей до кінця вже цього року,

– повідомив Ляшко прогноз експертів з Kyiv School of Economics.



Прогноз смертності при виході України з карантину / Фото KyivSchoolOfEconomics

Важливо! Станом на 2 травня в Україні на коронавірус захворіли понад 11 тисяч людей. За останню добу підтвердили 550 нових випадків захворювання. Від COVID-19 в Україні померли 272 людини, одужали – 1498 пацієнтів.

Карантин в Україні: коротко про головне

Міністерство охорони здоров'я вважає, що наразі в Україні сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб почати скасовувати карантинні обмеження з 11 травня . В уряді уже працюють над поступовим пом'якшенням карантину.

. В уряді уже працюють над поступовим пом'якшенням карантину. З 1 травня в Україні знову запрацювали понад 280 критих продовольчих ринків . У Міністерстві охорони здоров'я розробили певні вимоги. За порушення правил торгові точки або навіть весь ринок закриватимуть на тиждень.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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