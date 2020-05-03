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Якщо влада не послабить карантин, він припинеться сам – експрем'єр Гончарук

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Олексій Гончарук
Олексій Гончарук / Фотобанк 24 каналу

Експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що з карантину треба виходити якомога швидше.

Про це Гончарук сказав в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", 

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За його словами, в українців закінчуються ресурси сидіти на карантині, відтак обмеження треба пом'якшувати.

"Я думаю, що якщо уряд найближчим часом не припинить або значно не послабить карантин, то він припиниться сам. Те, що я спостерігаю на вулицях і з розмов з моїми друзями, колегами, а я багато спілкуюся з різними людьми, з різних регіонів у тому числі я бачу, що люди не те, щоб дуже втомилися, у них просто ресурси закінчуються сидіти на карантині. У цьому плані я думаю, що потрібно виходити з карантину якомога швидше", – пояснив Гончарук.

Він додав, що з багатьма рішеннями, які приймає влада, він не згоден. Гончарук називає їх екзотичними. Наприклад, заборона виїжджати за кордон.

Звичайно, там є якісь моделі, прогнози для того, щоб не сталося спалаху, потрібно усвідомлювати всі ці ризики, але важливо не перегнути палицю. Тому що багато екзотичних рішень, які ухвалюються, з якими я абсолютно не згоден,
– сказав експрем'єр України. 

Карантин в Україні: коротко

  • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня, а тоді – до 11 травня.
  • Закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.
  • З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.
  • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
  • Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
  • 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
  • Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Олексій Гончарук – новини Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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