Є майже у всіх: дев'ять фактів про протрузії та міжхребцеві грижі

Грижа міжхребцевого диска — це захворювання опорно-рухового апарату, воно характеризується зміщенням внутрішньої частини міжхребцевого диска з розривом фіброзного кільця (його зовнішньої оболонки).

Грижа може супроводжуватися болем у спині.

Читайте також: Грижа в хребті: чому виникає та чим небезпечна

Протрузії – це початкова стадія міжхребцевої грижі, коли відбувається випинання стінки диска без розриву його оболонки.

Протрузії – симптоми різні болі в тілі;

хронічні або гострі болі в спині ;

скутість та затискання в попереку ;

відчуття печіння, "прострілів" у хребті;

порушення чутливості в ногах або руках, у пальцях рук або ніг – оніміння, поколювання, "пробирання тремтінням" рук або ніг;

біль, який поширюється від хребта в руки або ноги;

слабкість у м'язах, яка супроводжується зменшенням м'язової сили в руках або ногах ;

втрата еластичності та рухливості м'язів у тілі.

Невролог Людмила Підкуймуха зазначила, що протрузії, а часто і грижі — є у всіх.

Дев'ять фактів про протрузії та міжхребцеві грижі

1. Розмір не має значення. Має значення розміщення грижі (кили, екструзії) чи протрузії, а також те, чи є компресія прилеглих нервових корінців.

2. Найважливіше – огляд невролога з молоточком, з перевіркою рефлексів, рухової та чутливої функції.

3. У 90% випадків достатньо медикаментозного лікування, а після нього (іноді паралельно) – лікувальна фізкультура.

4. Дуже часто симптоми погіршується внаслідок некваліфікованої мануальної терапії. Тому варто бути обачними та звертатися до кваліфікованих лікарів.

5. Є симптоми, коли невідкладно і швидко потрібне хірургічне втручання (мікродискектомія):

наростаюча слабість в нозі ("шльопаюча стопа"),

порушення функції тазових органів(нетримання),

оніміння аногенітальної зони,

виражений больовий синдром, який важко знімається анальгетиками (більш як 3 місяці).



Факти про грижі та протрузії

6. Усі методи "розбивання" гриж – це міф. Єдиний дієвий метод, щоб повністю забрати її це – мікродискектомія

Мікродискектомія – що це? Це операція, під час якої відсікається шматочок пошкодженого диску (грижу), яка спричинює компресію нервових структур.

7. Всі грижі, протрузії самі по собі зменшуються з часом. Вони зневоднюються, "всихаються", кадьцифікуються. З часом, дуже повільно на місці пошкоджених фіброзних волокон міжхребцевого диска утворюються нові (але дуже повільно).

Читайте також: Супрун пояснила, чому "вправляти диски" – це хибна практика

8. Препарати не лікують грижу. Ліки забирають набряк, який виникає в місці компресії грижою – нервового корінця та місцеве запалення, що виникає внаслідок того, що продукти розпаду міжхребцевого диску потрапляють в кров.

9. Вправи абсолютно показані, але лише ті, які рекомендує лікар.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.