Є майже у всіх: дев'ять фактів про протрузії та міжхребцеві грижі

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Дев'ять фактів про протрузії та міжхребцеві грижі
Дев'ять фактів про протрузії та міжхребцеві грижі / wexnermedical.osu.edu

Грижа міжхребцевого диска — це захворювання опорно-рухового апарату, воно характеризується зміщенням внутрішньої частини міжхребцевого диска з розривом фіброзного кільця (його зовнішньої оболонки).

Грижа може супроводжуватися болем у спині.

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Протрузії – це початкова стадія міжхребцевої грижі, коли відбувається випинання стінки диска без розриву його оболонки.

 
Протрузії – симптоми
  • різні болі в тілі;
  • хронічні або гострі болі в спині ;
  • скутість та затискання в попереку ;
  • відчуття печіння, "прострілів" у хребті;
  • порушення чутливості в ногах або руках, у пальцях рук або ніг – оніміння, поколювання, "пробирання тремтінням" рук або ніг;
  • біль, який поширюється від хребта в руки або ноги;
  • слабкість у м'язах, яка супроводжується зменшенням м'язової сили в руках або ногах ;
  • втрата еластичності та рухливості м'язів у тілі.

Невролог Людмила Підкуймуха зазначила, що протрузії, а часто і грижі — є у всіх.

Дев'ять фактів про протрузії та міжхребцеві грижі

1. Розмір не має значення. Має значення розміщення грижі (кили, екструзії) чи протрузії, а також те, чи є компресія прилеглих нервових корінців.

2. Найважливіше – огляд невролога з молоточком, з перевіркою рефлексів, рухової та чутливої функції.

3. У 90% випадків достатньо медикаментозного лікування, а після нього (іноді паралельно) – лікувальна фізкультура.

4. Дуже часто симптоми погіршується внаслідок некваліфікованої мануальної терапії. Тому варто бути обачними та звертатися до кваліфікованих лікарів.

5. Є симптоми, коли невідкладно і швидко потрібне хірургічне втручання (мікродискектомія):

  • наростаюча слабість в нозі ("шльопаюча стопа"),
  • порушення функції тазових органів(нетримання),
  • оніміння аногенітальної зони,
  • виражений больовий синдром, який важко знімається анальгетиками (більш як 3 місяці).

Факти про грижі та протрузії
Факти про грижі та протрузії

6. Усі методи "розбивання" гриж – це міф. Єдиний дієвий метод, щоб повністю забрати її це – мікродискектомія

 
Мікродискектомія – що це?

Це операція, під час якої відсікається шматочок пошкодженого диску (грижу), яка спричинює компресію нервових структур.

7. Всі грижі, протрузії самі по собі зменшуються з часом. Вони зневоднюються, "всихаються", кадьцифікуються. З часом, дуже повільно на місці пошкоджених фіброзних волокон міжхребцевого диска утворюються нові (але дуже повільно).

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8. Препарати не лікують грижу. Ліки забирають набряк, який виникає в місці компресії грижою – нервового корінця та місцеве запалення, що виникає внаслідок того, що продукти розпаду міжхребцевого диску потрапляють в кров.

9. Вправи абсолютно показані, але лише ті, які рекомендує лікар.

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Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
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