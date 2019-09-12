Є майже у всіх: дев'ять фактів про протрузії та міжхребцеві грижі
Грижа міжхребцевого диска — це захворювання опорно-рухового апарату, воно характеризується зміщенням внутрішньої частини міжхребцевого диска з розривом фіброзного кільця (його зовнішньої оболонки).
Грижа може супроводжуватися болем у спині.
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Протрузії – це початкова стадія міжхребцевої грижі, коли відбувається випинання стінки диска без розриву його оболонки.
- різні болі в тілі;
- хронічні або гострі болі в спині ;
- скутість та затискання в попереку ;
- відчуття печіння, "прострілів" у хребті;
- порушення чутливості в ногах або руках, у пальцях рук або ніг – оніміння, поколювання, "пробирання тремтінням" рук або ніг;
- біль, який поширюється від хребта в руки або ноги;
- слабкість у м'язах, яка супроводжується зменшенням м'язової сили в руках або ногах ;
- втрата еластичності та рухливості м'язів у тілі.
Невролог Людмила Підкуймуха зазначила, що протрузії, а часто і грижі — є у всіх.
Дев'ять фактів про протрузії та міжхребцеві грижі
1. Розмір не має значення. Має значення розміщення грижі (кили, екструзії) чи протрузії, а також те, чи є компресія прилеглих нервових корінців.
2. Найважливіше – огляд невролога з молоточком, з перевіркою рефлексів, рухової та чутливої функції.
3. У 90% випадків достатньо медикаментозного лікування, а після нього (іноді паралельно) – лікувальна фізкультура.
4. Дуже часто симптоми погіршується внаслідок некваліфікованої мануальної терапії. Тому варто бути обачними та звертатися до кваліфікованих лікарів.
5. Є симптоми, коли невідкладно і швидко потрібне хірургічне втручання (мікродискектомія):
- наростаюча слабість в нозі ("шльопаюча стопа"),
- порушення функції тазових органів(нетримання),
- оніміння аногенітальної зони,
- виражений больовий синдром, який важко знімається анальгетиками (більш як 3 місяці).
Факти про грижі та протрузії
6. Усі методи "розбивання" гриж – це міф. Єдиний дієвий метод, щоб повністю забрати її це – мікродискектомія
Це операція, під час якої відсікається шматочок пошкодженого диску (грижу), яка спричинює компресію нервових структур.
7. Всі грижі, протрузії самі по собі зменшуються з часом. Вони зневоднюються, "всихаються", кадьцифікуються. З часом, дуже повільно на місці пошкоджених фіброзних волокон міжхребцевого диска утворюються нові (але дуже повільно).
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8. Препарати не лікують грижу. Ліки забирають набряк, який виникає в місці компресії грижою – нервового корінця та місцеве запалення, що виникає внаслідок того, що продукти розпаду міжхребцевого диску потрапляють в кров.
9. Вправи абсолютно показані, але лише ті, які рекомендує лікар.
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