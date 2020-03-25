Ємець блокує медзакупівлі під час епідемії, бо хоче "пропихнути" свою людину, – Супрун
Екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун розкритикувала дії чинного міністра Іллі Ємця через недостатню увагу до медичних ресурсів та ліків в боротьбі з коронавірусом.
За її словами, щоб протистояти вірусу необхідні закупівлі тестів, захисних засобів для медиків. Але, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, "під гучні заклики ввести надзвичайний стан, свідомо залишає лікувальні заклади без критично важливих ресурсів і ліків", написала Уляна Супрун на своїй сторінці Fecebook.
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За її словами, щоби проштовхнути свою людину, міністр вже третій тиждень блокує всі централізовані закупівлі медичних товарів і препаратів в країні, зокрема медичні вироби, які необхідні для боротьби з коронавірусом.
Тому керівник медзакупівель Арсен Жумаділов звернувся до ДБР із заявою про вчинення кримінального правопорушення.
Реакція Ємця на заяву
- Звернувся до Нацполіції з проханням порушити Кримінальне провадження проти Арсена Жумаділова за нібито зловживання службовим становищем.
- Доручив провести службове розслідування ситуації навколо ДП "Медзакупівлі України".
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