Ємець блокує медзакупівлі під час епідемії, бо хоче "пропихнути" свою людину, – Супрун

Екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун розкритикувала дії чинного міністра Іллі Ємця через недостатню увагу до медичних ресурсів та ліків в боротьбі з коронавірусом.

За її словами, щоб протистояти вірусу необхідні закупівлі тестів, захисних засобів для медиків. Але, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, "під гучні заклики ввести надзвичайний стан, свідомо залишає лікувальні заклади без критично важливих ресурсів і ліків", написала Уляна Супрун на своїй сторінці Fecebook.

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Уляна Супрун “Причина полягає у відмові керівника Медичні закупівлі України порушувати закон і брати на посаду заступника генерального директора "довірену особу" Ємця. Особу, яка засуджена за кримінальний злочин (крадіжку ікри в супермаркеті)”.

За її словами, щоби проштовхнути свою людину, міністр вже третій тиждень блокує всі централізовані закупівлі медичних товарів і препаратів в країні, зокрема медичні вироби, які необхідні для боротьби з коронавірусом.

Тому керівник медзакупівель Арсен Жумаділов звернувся до ДБР із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Реакція Ємця на заяву

Звернувся до Нацполіції з проханням порушити Кримінальне провадження проти Арсена Жумаділова за нібито зловживання службовим становищем.

Доручив провести службове розслідування ситуації навколо ДП "Медзакупівлі України".

Уляна Супрун “В особистій розмові з Арсеном він сформулював свою поведінку так: "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому". Для мільйонів громадян України "по-другому" означає: знаходитися в заручниках у міністра, котрий зловживає службовим становищем, ставлячи під загрозу національну безпеку. Класичне, для старої гвардії, рішення, коли особисті амбіції та інтереси, пріоритетніші за життя людей”.

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