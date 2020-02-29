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З 6 тисячі рідкісних захворювань, Україна визнає тільки 302

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Орфанні захворювання: лікування рідкісних недуг в Україні / Unsplash

29 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідкісних захворювань. Україна офіційно визнає лише 302 орфанних захворювань з понад 6 000 відомих, при цьому повноцінної статистики та даних про усіх орфанних хворих в країні немає.

В громадській організації "Орфанні захворювання України" зазначили, що назвати точну кількість хворих рідкісними захворюваннями в Україні не можуть. 

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"У світі налічується понад 6 тис. нозологій рідкісних захворювань. В Україні офіційно таких – 302. Серед них гемофілія, хвороба Гоше, хвороба Фабрі, синдром Гантера (мукополісахаридоз), хвороба Віллебранда, хвороба Гантінгтона, спадковий ангіоневротичний набряк та інші", – повідомили в організації.

Міжнародний день рідкісних захворювань відзначають 29 лютого не випадково, в тому є певний символ, адже 29 лютого – рідкісний день, який випадає раз в чотири роки.


Виробництво препаратів для лікування рідкісних захворювань є складним та дорогим/Фото:Unsplash

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Наразі в Україні немає даних про те, скільки саме в країні людей хворі рідкісними недугами. 

"Назвати точну кількість пацієнтів із такими недугами наразі неможливо. Як це не парадоксально, адже водночас у новинах часто з'являються повідомлення про нову статистику, наприклад, 2019 року в Україні порахували кількість елітних авто, а роком раніше – бродячих котів у Львові. Навряд чи такі статистичні дані важливіші за підрахунок кількості людей, що страждають від болю і незручностей щодня протягом усього свого життя",  – зазначили у пацієнтській організації.

В Україні 80% пацієнтів із рідкісними захворюваннями помирають у віці до п'яти років.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини України Лікування Здоров'я Медицина
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