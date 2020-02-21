З поїзда "Київ-Москва" госпіталізували пасажирів вагону через китаянку з температурою

Пасажирів вагону поїзда "Київ–Москва" ізолювали на карантин в Бердянську, з ними їхала громадянка Китаю, у якої виявили температуру 38 градусів.

Всього у вагоні було 24 людини – 22 пасажири й два провідники. Температуру вдалося виявити за допомогою тепловізора, пише Інтерфакс-Україна.

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Всього у вагону було 24 людини – 22 пасажири й два провідники. Температуру вдалося виявити за допомогою тепловізора.

Її зняли з температурою 38 градусів. Громадянку Китаю 42 років відправили в інфекційну лікарню Брянська,

– зазначила працівники Росспоживнагляду.

Вагон, у якому їхала китаянка, відчепили на окремій тупикової гілки, він перебуває під наглядом співробітників транспортної поліції.Інших пасажирів вагону, де їхала жінка, ізолювали в Бердянську міську лікарню №4 для обсервації та подальшого обстеження

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV

Коронавірус Covid-2019 – що це? Це новий член сім’ї коронавірусів, який ще не вивчений людством. Він походить від тварин, тому більшість інфікованих працювали на ринку, або купували там м’ясо чи морепродукти. Вірус викликає пневмонію. Хворі мають кашель, лихоманку та утруднення дихання. При лікуванні не ефективні ні антибіотики, ні противірусні препарати. У лікарні хворим можуть підтримувати життєдіяльність легенів та інших органів, але одужання залежить від їх імунної системи.

Станом на 21 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 247 людей. Загальна кількість інфікованих – 76 7726 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 16 тисяч людей.

Українці та громадяни інших держав, яких Україна евакуювала з епіцентру поширення коронавірусу, 20 лютого прибули в Україну. Спершу літак сів в "Борисполі", після дозаправки пальним – вирушив до Харкова. Далі евакуйованих у супроводі охорони доставили у медичний центр "Нові Санжари", що на Полтавщині. Там вони перебуватимуть на карантині 14 днів.

Головне про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.

З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

На карантин пішли не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестували проти рішення влади й проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.

Ось останні цифри про небезпеку коронавірусу:

У 80% випадків захворювання Covid-19 призводить лише до слабких симптомів, які не становлять небезпеки.

У 14% випадків розвиваються серйозні проблеми, включаючи пневмонію і труднощі з диханням.

У 5% випадків хвороба призводить до критичних станів – дихальної недостатності, септичного шоку.

У 2% випадків хворі помирають. Що старша людина, то небезпечніший для неї цей вірус, тоді як діти заражаються доволі рідко. Також виявилось, що чоловіки частіше помирають (2,8%), ніж жінки (1,7%).

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