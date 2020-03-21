Заклики сидіти вдома означають сидіти вдома, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко наголошує на тому, щоб містяни не виходили на вулиці без важливої потреби.

Про важливість сидіти вдома мер столиці нагадав під час онлайн-звернення до жителів Києва.

До теми Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися

Кличко наголошує на тому, що попри весняний настрій потрібно залишатися вдома. Він закликає не влаштовувати шашлики в парках, не водити дітей на дитячі майданчики та не гуляти вулицями міст з компанією друзів.

Якщо ви думаєте, що загроза вірусу – це казка, якою вас лякають, то подивіться, будь ласка, відеокадри з Італії. Де відбувається, насправді, жахлива трагедія,

– зауважив Кличко.

Станом на 21 березня, на Київщині зафіксовано 6 випадків зараження коронавірусом – 3 у самому Києві та ще 3 у межах області.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.