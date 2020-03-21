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Заклики сидіти вдома означають сидіти вдома, – Кличко

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Кличко про самоізоляцію / Скріншот з онлайн-трансляції звернення Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко наголошує на тому, щоб містяни не виходили на вулиці без важливої потреби.

Про важливість сидіти вдома мер столиці нагадав під час онлайн-звернення до жителів Києва.

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Кличко наголошує на тому, що попри весняний настрій потрібно залишатися вдома. Він закликає не влаштовувати шашлики в парках, не водити дітей на дитячі майданчики та не гуляти вулицями міст з компанією друзів. 

Якщо ви думаєте, що загроза вірусу – це казка, якою вас лякають, то подивіться, будь ласка, відеокадри з Італії. Де відбувається, насправді, жахлива трагедія,
– зауважив Кличко.

Станом на 21 березня, на Київщині зафіксовано 6 випадків зараження коронавірусом – 3 у самому Києві та ще 3 у межах області.

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Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Віталій Кличко Новини Києва Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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