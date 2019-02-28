Знайшли молекулу, яка відповідальна за мікрофлору кишечника

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Вчені відкрили молекулу, яка відповідає за баланс в кишечнику
Вчені відкрили молекулу, яка відповідає за баланс в кишечнику / pixabay.com

Міжнародна команда дослідників виявила молекулу c-Maf, яка відповідає за баланс мікрофлори кишечника, наприклад, її нестача призводить до загального дисбалансу і запалення.

Дослідження показали, що мікрофлора кишечника залежить з одного боку від зовнішніх умов, ключовим компонентом яких є дієта, а з іншого – від імунної системи організму хазяїна, йдеться в результатах дослідження опублікованих в журналі Nature Immunology.

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Однак взаємодія цих трьох чинників – мікрофлора, дієта, імунна система господаря – і їх вплив один на одного залишаються невивченими.

Молекула c-Maf "калібрує" регуляторні лімфоцити, щоб ті викликали адекватну імунну відповідь.

Експерименти на мишах показали, що брак c-Maf провокує дисбаланс. Імунна реакція призводить до кишкового запалення і перебудови мікрофлори.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Шлунково-кишковий тракт дослідження Лікування
Джерело: 24 Канал
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