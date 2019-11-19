Звуки з вагіни під час сексу: чому виникають та що робити

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Чому з піхви виникають звуки / Unsplash

Деякі жінки дуже соромляться та ніяковіють у тих випадках, коли вагіна випускає повітря. Проте це природне явище і соромитись цього зовсім не варто.

Про тонкощі жіночої піхви розповіла сексологиня Ольга Василенко. 

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Чому піхва видає звуки

Така ситуація може виникати з двох причин – невдала поза або слабкі м'язи тазового дна.

Найчастіше це трапляється через пози, які сприяють попаданню повітря в піхву. Коли під час статевого акту вагіну стимулює член, то разом з фрикціями виходить повітря, яке іноді не встигає вийти. Особливо це відчутно в тих показ, під час яких таз жінки піднятий вище: наприклад, в позиції ззаду з нахилом.

Якщо прислухатись до відчуттів, ви навіть самі зможете відстежити коли і чому входить повітря. ⠀


Чому в піхві виникає повітря

Що робити?

  • Все просто – зупиняйтеся і стимулюйте м'язи для того, щоб повітря вийшло;
  • Уникайте таких дій і поз, якщо вам це категорично не подобається;
  • Не забувайте про лубриканти, адже нестача мастила також може посприяти появі зайвих звуків.
  • Насолоджуйтеся і не звертайте уваги на природні звуки;
 

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Теги: Здоров'я Секс
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