Звуки з вагіни під час сексу: чому виникають та що робити
Деякі жінки дуже соромляться та ніяковіють у тих випадках, коли вагіна випускає повітря. Проте це природне явище і соромитись цього зовсім не варто.
Про тонкощі жіночої піхви розповіла сексологиня Ольга Василенко.
Актуально: 7 міфів про вагіну, які руйнують сексуальне життя
Чому піхва видає звуки
Така ситуація може виникати з двох причин – невдала поза або слабкі м'язи тазового дна.
Найчастіше це трапляється через пози, які сприяють попаданню повітря в піхву. Коли під час статевого акту вагіну стимулює член, то разом з фрикціями виходить повітря, яке іноді не встигає вийти. Особливо це відчутно в тих показ, під час яких таз жінки піднятий вище: наприклад, в позиції ззаду з нахилом.
Якщо прислухатись до відчуттів, ви навіть самі зможете відстежити коли і чому входить повітря. ⠀
Чому в піхві виникає повітря
Що робити?
- Все просто – зупиняйтеся і стимулюйте м'язи для того, щоб повітря вийшло;
- Уникайте таких дій і поз, якщо вам це категорично не подобається;
- Не забувайте про лубриканти, адже нестача мастила також може посприяти появі зайвих звуків.
- Насолоджуйтеся і не звертайте уваги на природні звуки;
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.