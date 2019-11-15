З'ясували чому довгожителі так довго живуть

Довгожителі-рекордсмени, які переступили через 110 років, мають унікальну імунну систему. Дослідження показало, що вона дозволяє їм боротися з пухлинами і інфекціями.

Дослідники з Японії з'ясували, що у людей, які давно пройшли через 100 років, продовжуючи при цьому курити та вживати спиртні напої, є одна унікальна особливість в організмі, пише The Daily Mail.

Також на тему: Назвали простий секрет довголіття

Відзначимо, що геронтологи десятиліттями вивчають довгожителів і намагаються зрозуміти, що ж їх об'єднує. Виникали різні теорії – від унікального набору генів до якоїсь особливої ​​дієти. Але кожного разу виявлялося, що довгожителі не мали якихось незвичайних продуктів харчування або напоїв, часто зловживали спиртним, часом десятиліттями курили, а багато їхніх родичів не доживали до 70.



Унікальна імунна система продовжує життя

І ось тепер ретельне вивчення ДНК дозволило виявити одну загальну особливість. Це унікальна імунна система, тобто білі клітини імунітету, які не схожі на ті, що є в організмі більшості людей. Так звані CD4 T-клітини безпосередньо атакують віруси і пухлинні клітини у довгожителів, Вчені вважають, що зрозуміли, яким чином ці рекордсмени прожили так довго.

Як проходило дослідження?

Дані дослідження проводили експерти з IKEN Center for Integrative Medical Science і Keio University. Всього вони проаналізували здоров'я 7 осіб, які пережили 110-й день народження. Імена рекордсменів не називають. Для аналізу було зібрано 41 208 клітин, а в контрольній групі бралися клітини у людей у ​​віці від 50 до 89 років.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.