Куди піти у Києві на Хелловін 2018: афіша заходів
Хелловін 2018 святкуватимуть у світі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Долучаються до святкування і в Україні. Куди піти у Києві, щоб відсвяткувати Хелловін – читайте у матеріалі.
Хелловін почали святкувати у вигляді містичного ритуалу в Середньовічній Європі, однак зараз Хелловін перетворився в найбільш очікувану подію року з маскарадом для дітей, підлітків і дорослих. Більшість країн влаштовують тематичні заходи, щоб зробити цей день максимально незабутнім.
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Розповідаємо про найцікавіші заходи на Хелловін 2018 у Києві.
Шалена ніч з Mount Kimbie (dj-set), The Bug & Miss Red
Любиш діджей-сети та вечірку на всю ніч? 2 листопада у кінопавільйоні Вацлава Гавела ви зустрінете моторошні декорації на вулиці, гойдалки всередині павільйону і проекції на кривавому барі. На Хелловін варто одягнути тематичний костюм, а на місці вам зроблять безкоштовний грим.
Англійський електронний дует Mount Kimbie закрутить у вир R & B, хіп-хопу і навіть госпелу. The Bug – також англійський артист – представив світові дарк-даб, джазкор та індастріал хіп-хоп. Компанію йому складе дивовижна вокалістка Miss Red. Знайомі з такими музичними стилями? Тоді ця подія саме для тебе.
Початок: 22:00
Вартість: 450 грн
Куди піти у Києві на Хелловін: афіша
Halloween в музеї Ханенків
27 жовтня музей обіцяє провести страшну екскурсію і цікаві квести. Квести підходять сім'ям з дітьми та компанії друзів будь-якого віку. Вхід в музей у костюмах – вільний!
Початок: 10:30
Вартість: 35 грн. + вхідний квиток в експозиції (50 грн дорослі, 25 грн студенти, 18 грн школярі та студенти).
Хелловін у музеї Ханенків
Halloween 2018: Воно повертається!
26 жовтня для фанатів творчості Стівена Кінга і фільму "Воно" у київському клубі Tao Event Hall влаштують вечірку. Шоу-програма складатиметься з діджей-сетів, конкурсів і танців. Серед усіх зустрінете клоуна Пеннівайса. Якщо ж ви самі одягнете костюм клоуна – вхід безкоштовний.
Початок: 22:00
Вартість: 100 гривень
На Хелловін повернеться "Воно"
Перегляд фільму Хелловін 2018
Хелловін – вдалий час для перегляду фільму про маньяка-вбивцю в День всіх святих у київському кінотеатрі "Планета Кіно". Фільм жахів "Хелловін" стане п'ятим продовженням оригінальної однойменної стрічки, що вийшла в 1978 році. Події у новому фільмі розгортатимуться через 40 років після показаних у першій частині. Акторка Джеймі Лі Кертіс, яка знімалася у більшості фільмів франшизи, повернеться на екран.
Початок: з 25 жовтня
Вартість: від 70 грн
На Хелловін варто переглянути фільм про маньяка-вбивцю
Бал Воланда
У галереї D12 на балу у Воланда 31 жовтня пануватиме знаменита атмосфера булгаковської історії, вічної та містичної. На вас очікує шоу-балет грішниць, сеанс чорної магії, містичний коктейль від бармена та багато іншого.
Початок: 20:00
Вартість: 700 грн
Бал Воланда на Хелловін у Києві
Halloween Horror Night 2018
28 жовтня клуб Bingo запрошує на наймасштабніший андеграундний Хелловін у Києві. На вас чекають 12 годин електронної музики, яскраві вбрання, несподівані маски і зловісний грим, фотозони, ярмарок та конкурс костюмів. На сцені виступатимуть: Komissiya, Передсмертна кадриль, Shadazz, Respect Your Mom та інші.
Початок: 17:00
Вартість: 200 грн
Андеграундний Хелловін у Києві запошує усіх охочих
Екскурсія на Лису гору на честь свята Halloween
31 жовтня Лиса гора в Києві користуватиметься особливим попитом. Це місце славиться поганими відгуками, тому Хелловін – вдалий час, щоб його відвідати. На горі можна буде посидіти біля багаття, поворожити на руці та відчути себе учасником шабашу.
Початок: 19:00
Вартість: 250 грн
Екскурсія на Лису гору на Хелловін
Пішохідний квест "Мисливці за привидами"
На Михайлівській площі 27-28 жовтня для любителів квестів на Хелловін чекатиме тематичний сюрприз. Вам підготували моторошні пригоди і жахливі нагороди у випадку перемоги. Всі подробиці участі можна знайти в соціальних мережах.
Початок: 11:00
Вартість: безкоштовно
Квест "Мисливці за привидами" у Києві