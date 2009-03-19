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Херцог & де Мерон

Дизайн 10:26, 19 березня 2009 517

Взаємодія кольорів, світла та форми - ось характерна риса архітектури дуету Херцога-де Мерона.

Жак Херцог (архітектор): "Чим довше знаєте один одного, тим важче сказати, чому воно працює."П'єр де Мерон (архітектор): "Звісно ми різні."Жак Херцог (архітектор): "Але ми доповнюємо один одного."П'єр де Мерон (архітектор): "Однак, важко сказати хто саме і що робить."Галерея "Тейт Модерн" у Лондоні. Архітектори здобули міжнародне визнання у 2000 році завдяки перетворенню колишньої електростанції у музей мистецтв. Через рік вони отримали Прітцкерівську премію - одну із найважливіших нагород у сфері архітектури. Їхня філософія - неймовірно проста.Жак Херцог (архітектор): "Мета архітектури - зробити життя приємнішим, не більше і не менше. Так, аби взимку не було надто холодно, а влітку - не надто спекотно. Аби ви могли лягти, встати, подивитись на природу, поговорити з людьми та працювати. Ось для чого архітектура."Але їхні проекти - це завжди сенсація. Як, до прикладу, мюнхенський стадіон "Алліанц Арена", відкритий у 2005 році.Жак Херцог (архітектор): "Тут ми спробували максимізувати те, що любимо у футболі, тобто неймовірну близькість глядачів до гри."Ввечері зовнішня стіна стадіону засвічується кольорами команд, які грають.У 2004 році у місті Котбус, що на сході Німеччини, з'явилось нове визначне місце, спроектоване цими архітекторами - бібліотека Технічного університету. Тут, як і майже у всіх інших їхніх будівлях, головним є зв'язок між функціональністю та дизайном.П'єр де Мерон (архітектор): "Ця бібліотека урізноманітнює місто. Є місця, які нас особливо цікавлять, які можуть дати місту новий подих в плані архітектури та забудови."Архітектори також хотіли дати нові подихи і своєму рідному місту Базель, що у Швейцарії, спроектувавши, до прикладу, склад Schaulager, де зберігаються твори фонду Емануеля Гофмана.До нього можуть входити лише спеціалісти. Однак раз у рік Schaulager відкривають і для публіки.Жак Херцог (архітектор): "Архітектура кожної будівлі пов’язана із її місцем розташування. Це означає, що ми маємо підійти до такого місця вже з коштами та побажаннями власника. Як використовуватимуть будинок, якими мають бути кімнати, як люди рухатимуться у них, на скільки великою та людною буде будівля? Чи навпаки вона буде інтимною? Архітектура має багато спільного з життям та усіма нами."Втім, Schaulager - це не єдина будівля Херцога-де Мерона у Базелі. У 1997 році ці два архітектори звели мідні вежі центру управління залізничних перевезень.У 2006 році вони взялись за дизайн сцени у рамках постановки опери Вагнера "Трістан та Ізольда" у Берлінській державній опері.Херцог-де Мерон також спроектували китайський національний стадіон для літньої Олімпіади 2008 року.А в Гамбурзі на даху колишнього складу збудують Ельбську філармонію. Немає нічого надто нетрадиційного для архітектурного дуету Херцог-де Мерон.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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