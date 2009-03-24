Хетеуей як Ґарланд

"Оскарівська" номінантка Енн Хетеуей зіграє легендарну співачку й акторку.

Зірка цьогорічної церемонії вручення "Оскарів" та номінантка на цю премію Енн Хетеуей зіграє легендарну співачку й акторку Джуді Ґарланд у кінофільмі та сценічній постановці. Номінацію на відзнаку Американської кіноакадемії їй принесла участь у стрічці "Рейчел виходить заміж"; роль Ґарланд, безумовно, дасть змогу Хетеуей проявити себе і як співачці, і як акторці.В основі проектів - книжка Джералда Кларка 2001 року "Будь щаслива. Життя Джуді Ґарланд", що містить кілька сотень інтерв'ю та незакінчену біографію. Ґарланд - найвідоміша, мабуть, роллю в класичному фільмі 39-го року "Чарівник країни Оз"; вона ж - виконавиця "оскароносної" балади Over the Rainbow. Який проект буде для Хетеуей перший, - сценичний чи кінематографічний, - поки що невідомо.