Хід переговорів

Переговори між китайською автомобільною компанією Geely Automobile Holdings та Ford стосовно купівлі у американців їх шведського підрозділу Volvo дають перші результати.

Видання The Wall Street Journal, з посиланням на ознайомлені з ходом перемовин джерела інформує, що китайці вже найближчим часом можуть офіційно подати заявку на купівлю компанії Volvo. Вартість оферти наразі не називають, а в компаніях поки відмовились давати офіційні коментарі з цього питання.Раніше в Ford заявляли, що продаж шведського підрозділу є вимушеним кроком, який допоможе компанії втриматися на ринку. Окрім Geely на Volvo претендують ще декілька автовиробників, однак саме китайців називають найімовірнішими претендентами на підрозділ Ford. Голови обох компаній зустрічались ще в середині січня в Детройті під час міжнародного автосалону і скоріш для себе вирішили долю Volvo, залишається узгодити лише остаточну ціну та технічні сторони угоди.Експерти вважають - якщо Джілі вдасться придбати шведську автокомпанію, вона збереже її орієнтацію на міжнародний ринок, розвиватиме легендарний бренд, а для зниження витрат в умовах кризи може перенести частину виробництва в Піднебесну.