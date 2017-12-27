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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Хіссен Хабре – чадський кат, який вчинив моторошні звірства проти сотні тисяч людей

Диктатори 13:18, сьогодні 674 Читать новость на русском

Випускник Паризького університету, який став кривавим диктатором. Дипломат, який полюбляв особисто брати участь в екзекуціях. Розбещений владою тиран Чаду – Хіссен Хабре. На його руках кров тисяч закатованих людей. Понад чверть століття він втікав від покарання. Суд над "африканським катом" розтягнувся на 17 років і став чи не найдовшим процесом за злочини проти людства.

Влада Хабре трималася силою. Першу скрипку грала спец-служба DDS – Дирекція документації та безпеки. Африканські чекісти займалися ліквідацією не лише опонентів, опозиціонерів, а й пересічних критиків його правління. Під ніж пускали і їх близьких та знайомих.

Протягом восьмирічного правління Хабре вбив 40 тисяч людей. Ще 200 тисяч пережили катування режиму.

15 років ми вели важку боротьбу, щоб довести в першу чергу собі, що справедливість можна здобути через суд. І що страждання цих людей зможе бодай трохи втішити вирок щодо їх кривдника,
– зазначив активіст Human Rights Watch та ініціатор позову проти Хіссена Хабре Рід Броуді.

Хіссен Хабре змалку вирішив пробиватися по соціальній драбині на гору, подалі від бід батьків. Його старання помітили представники колоніальної французької адміністрації і вислали на навчання. Після Паризького університету він повернувся додому і працював у департаменті закордонних справ. У 1975-му його послали на переговори із повстанцями, які воювали проти профранцузького уряду. Хабре перейшов на сторону бойовиків і дуже швидко вислужився до комбрига.

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Щоб додати ваги своїй персоні, Хіссен Хабре почав викрадати людей. Захопивши місто Бардаї, він бере в полон кількох французьких науковців і вимагає за їх звільнення 10 мільйонів франків і зброю. Париж вагався. Французи не могли повірити, що їм в кишеню заліз їх же вихованець. Переговори про звільнення останньої заручниці – Франсуази Клостре – тривали більше трьох років. Жінка вийшла на волю, просидівши у полоні майже тисячу днів.

У 1982-му війська Хіссена Хабре захопили столицю країни Нджамену. Він проголосив себе президентом Чаду, з яким несподівано погодилися дружити у Вашингтоні і Парижі. Америка і Франція підтримали африканця у війні із сусідньою Лівією.

Хіссен Хабре з іншим диктатором Мобуту Сесе Секо

Суперечка за невелику ділянку пустелі на кордоні вийшла за рамки локального конфлікту.

Які звірства Хабре спричинили хвилю біженців до інших африканських кран – дивіться у програмі.

Теги: Історія
Джерело: 24 Канал
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