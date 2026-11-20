Американські спецслужби таємно вливали мільйони доларів у просування абстрактного експресіонізму, аби продемонструвати Західній Європі інтелектуальну свободу США на противагу жорсткій цензурі радянського соцреалізму. Найбільша іронія цієї безпрецедентної культурної гри у тому, що самі геніальні художники навіть не підозрювали, що їхніми пензлями невидимо керують таємні агенти. 24 Канал розповість про це докладніше.

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Чому американська розвідка вирішила перетворити абстрактний експресіонізм на зброю?

Наприкінці 1940-х років Західна Європа лежала у руїнах, а її інтелектуальна еліта масово симпатизувала комуністичним ідеям. Москва, спираючись на розгалужену мережу агентів впливу, трохи пізніше створений КДБ та різноманітні товариства культурного зв'язку, активно експортувала свій ідеологічний продукт – соціалістичний реалізм. Цей напрямок прославляв усміхнених робітників, монументальні заводи та непохитну віру у комуністичну партію, виступаючи як мистецтво абсолютного порядку, що не допускало жодних відхилень чи індивідуальних рефлексій.

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Вашингтон швидко усвідомив – щоб виграти битву за уми європейців і нейтралізувати радянську пропаганду, недостатньо просто фінансового плану Маршалла та військової могутності. Потрібна була потужна та яскрава культурна альтернатива, яка б беззаперечно довела, що саме Америка є справжньою оазою свободи та прогресу. І от у 1950 році у структурі ЦРУ створили Відділ міжнародних організацій (IOD), який очолив Том Брейден – людина, що розуміла суть "м'якої сили" задовго до появи цього політологічного терміна.

Брейден та його колеги звернули увагу на новий радикальний американський мистецький рух – абстрактний експресіонізм, який ідеально підходив для їхніх цілей. Роботи Джексона Поллока, Марка Ротко та Віллема де Кунінга були повною протилежністю радянському мистецтву, адже були на вигляд хаотичними, бунтарськими, глибоко індивідуалістичними й абсолютно незрозумілими для тоталітарних режимів. Кожна крапля фарби на величезному полотні Поллока Mural ніби кричала про абсолютну свободу самовираження, не скуту жодними державними канонами чи партійними директивами.

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Та була проблема – більшість американських політиків того часу, разом із президентом Гаррі Труменом, відверто ненавиділи сучасне мистецтво, вважаючи його деградацією. Та й самі художники-абстракціоністи здебільшого мали ліві погляди, відкрито зневажали американський уряд і ніколи б не погодилися добровільно працювати на розвідку. Тому ЦРУ довелося діяти в умовах абсолютної секретності та розробити геніальну стратегію "довгого повідця" (long leash).

Як ЦРУ використовувало мистецтво проти СРСР: дивіться відео TheColdWarTV

Як саме Конгрес за свободу культури маніпулював європейськими інтелектуалами?

Отже, митці ставали сліпими пішаками на великій геополітичній шахівниці, створюючи шедеври, які Вашингтон таємно використовував як ідеологічний таран проти Кремля та Луб'янки на європейському континенті. Але ще треба було обійти опір консервативного Конгресу США та надійно приховати фінансування, тож ЦРУ створило масштабну підставну мережу, яка охопила весь вільний світ. Головним інструментом цієї тіньової імперії став Конгрес за свободу культури (Congress for Cultural Freedom, CCF), заснований у Західному Берліні у 1950 році (згодом його штаб-квартира перемістилася до Парижа, ближче до європейської богеми).

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На піку своєї могутності CCF мав представництва у 35 країнах, видавав понад два десятки престижних літературних журналів і організовував грандіозні виставки та концерти. Гроші на ці розкішні заходи надходили від фіктивних благодійних фондів, таких як Farfield Foundation, яким керував мільйонер Джуліус Флейшман, що слугував ідеальним прикриттям для багатомільйонних траншів з Ленглі. Найяскравішим прикладом цієї культурної спецоперації стала епохальна виставка "Новий американський живопис" (The New American Painting), яка у 1958 – 1959 роках тріумфально проїхала всіма великими європейськими столицями.

Коли експозиція дісталася Парижа та лондонської галереї Тейт, вона викликала справжній фурор серед місцевої еліти. Офіційно організатором виступав Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку (MoMA), проте його зв'язки з розвідкою були безпрецедентними – президент музею Нельсон Рокфеллер мав тісні контакти зі спецслужбами, а багато членів опікунської ради паралельно працювали на ЦРУ. Виставка мала ефект вибуху бомби – європейські критики, які раніше вважали Америку культурною провінцією, були приголомшені масштабом та енергією абстрактного експресіонізму.

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Ця геніальна ілюзія тривала майже два десятиліття, аж поки у 1967 році американський журнал Ramparts, а згодом і The New York Times, не опублікували викривальні матеріали про те, що CCF таємно фінансували з ЦРУ. Скандал був колосальним – європейські інтелектуали почувалися зрадженими, а художники були шоковані тим, що їхній щирий бунт проти системи цинічно монетизувала та сама система.

Та з історичної перспективи ця операція досягла головної мети у протистоянні з радянським блоком. ЦРУ не створювало талант Поллока чи Ротко, але саме американська розвідка забезпечила їм світову сцену, перетворивши їхні полотна на найефективнішу зброю Холодної війни, яка довела, що справжнє мистецтво може дихати лише в атмосфері абсолютної свободи.