Это история о писателе, летчике, аристократе духа и авторе "Маленького принца", который словно растворился между морем и небом. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как небо забрало автора "Маленького принца"?

В роковой день 31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери действительно не был в кабинете и не за письменным столом, а в летном шлеме – в строю французской авиации во время Второй мировой войны на самолете P-38 Lightning. Он исчез во время разведывательного полета.

Командант Saint-Ex, служивший в Groupe de Reconnaissance II/33, вылетел с Корсики на миссию наблюдения над Средиземным морем – и не вернулся. Этот последний вылет писателя породил не просто историческую загадку, а почти мифический сюжет – человек, подаривший миру "Маленького принца", сам стал героем рассказа об исчезновении без следа.

Сент-Экзюпери не был случайным пассажиром на войне. После немецкого наступления 10 мая 1940 года на Францию он совершал многочисленные воздушные разведки над Аррасом, Амьеном, Пероном, Суассоном и Шато-Тьерри, собирая информацию о продвижении войск Адольфа Гитлера.

В 1944 году Экзюпери вновь вернулся в свою эскадрилью – после трехлетней эмиграции в США из-за поражения Франции и принудительного отстранения от службы в 1943 году по причине возраста, подрыва здоровья и аварии. Он настойчиво добивался этого, поскольку считал своим долгом лично сражаться за освобождение родины, а не оставаться в безопасном тылу.

Самое важное об Антуане де Сент-Экзюпери и его гибели: смотрите видео 24Канал

31 июля 1944 года – последний вылет Сент-Экзюпери

Последняя миссия Сент-Экзюпери была связана с разведкой для подготовки высадки в Провансе. То есть он летел в один из самых опасных коридоров войны, где ошибка могла стоить жизни за считанные минуты. Именно поэтому в ходе долгих лет поисков обломков и сбора свидетельств о его исчезновении возникали версии не только о технической неисправности, но и о сбитии.

Сент-Экзюпери был официально признан пропавшим без вести, когда его самолет не вернулся. Лишь в начале 2000-х годов на морском дне вблизи Марселя нашли и идентифицировали обломки его самолета и именной браслет. Якобы точку в этой истории поставило признание немецкого ветерана Люфтваффе Горста Рипперта, который утверждал, что сбил этот французский самолет. Но исследователи не считают вопрос закрытым.

История Антуана Сент-Экзюпери напоминает и о том, что великие тексты иногда рождаются не в тишине библиотек или кабинетов наедине с чернилами. А, бывает, рождаются из рева двигателя, из грохота войны, из холодного блеска волн под крылом самолета. Именно поэтому стоит всегда возвращаться к таким биографиям – чтобы видеть, как хрупкая человеческая судьба способна оставить след на десятилетия.