Це історія про письменника, льотчика, аристократа духу й автора "Маленького принца", який наче розчинився між морем і небом. 24 Канал розповість про неї трохи докладніше.

Як небо забрало автора "Маленького принца"?

У фатальний день 31 липня 1944 року Антуан де Сент-Екзюпері справді був не в кабінеті й не за письмовим столом, а в льотному шоломі – у строю французької авіації під час Другої світової війни на літаку P-38 Lightning. Він зник під час розвідувального польоту.

Командант Saint-Ex, який служив у Groupe de Reconnaissance II/33, вилетів із Корсики на місію спостереження над Середземним морем – і не повернувся. Цей останній виліт письменника породив не просто історичну загадку, а майже міфічний сюжет – людина, яка подарувала світові "Маленького принца", сама стала героєм оповіді про зникнення без сліду.

Сент-Екзюпері не був випадковим пасажиром на війні. Після німецького наступу 10 травня 1940 року на Францію він виконував численні повітряні розвідки над Аррасом, Ам'єном, Пероном, Суассоном і Шато-Тьєррі, збираючи інформацію про просування військ Адольфа Гітлера.

У 1944 році Екзюпері знову повернувся до своєї ескадрильї – після трирічної еміграції у США через поразку Франції та примусового відсторонення від служби у 1943 через вік, підірване здоров'я та аварію. Він наполегливо добивався цього, оскільки вважав своїм обов'язком особисто воювати за звільнення батьківщини, а не залишатися у безпечному тилу.

Найважливіше про Антуана де Сент-Екзюпері та його загибель: дивіться відео 24Канал

31 липня 1944 року – останній виліт Сент-Екзюпері

Остання місія Сент-Екзюпері була пов'язана з розвідкою для підготовки висадки у Провансі. Тобто він летів в один із найнебезпечніших коридорів війни, де помилка могла коштувати життя за лічені хвилини. Саме тому під час довгих років пошуків уламків та збору свідчень навколо його зникнення виникали версії й про збиття, окрім як про технічну несправність.

Сент-Екзюпері був офіційно визнаний зниклим, коли його літак не повернувся. Лише на початку 2000-х років на морському дні поблизу Марселя знайшли та ідентифікували уламки його літака та іменний браслет. Нібито крапку в історії поставило зізнання німецького ветерана Люфтваффе Горста Ріпперта, який стверджував, що збив цей французький борт. Але дослідники не вважають питання закритим.

Історія Антуана Сент-Екзюпері нагадує й про те, що великі тексти іноді народжуються не у тиші бібліотек чи кабінетів наодинці з чорнилом. А, бува, виходять із реву двигуна, із грому війни, із холодного блиску хвиль під крилом літака. Саме тому варто завжди повертатися до таких біографій – щоб бачити, як крихка людська доля здатна залишити слід на десятиліття.