Вокруг этого сражения со временем наросли легенды, но и факты ярко говорят сами за себя. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Круты в свете фактов: почему один бой был важен для судьбы Киева?

Бой под Крутами относится к тем историческим событиям, которые со временем обросли символами, эмоциями и политическими смыслами. Но если отбросить более поздние наслоения, перед нами предстает не романтизированная сага, а короткий, жестокий и трагический эпизод Украинской революции.

Небольшая украинская группировка попыталась задержать наступление большевистских сил на Киев. Именно в этом реальное историческое значение Боя под Крутами. В нескольких часах обороны, которые имели стратегическое значение для государства, борющегося за выживание.

Все произошло 29 января (также предполагается дата 30 января) 1918 года возле железнодорожной станции Круты на направлении Чернигов – Бахмач – Киев. Это территория тогдашней Черниговской губернии, примерно в 130 километрах к северо-востоку от Киева.

Круты – это узел транспортных путей, и именно железная дорога делала этот участок стратегическим. В войнах начала XX века контроль над железнодорожными станциями часто решал больше, чем красивые речи или большие манифесты. Тот, кто контролировал пути, мог быстрее перебрасывать войска, осуществлять снабжение и командование. Именно поэтому оборона у станции имела смысл даже при явном неравенстве сил.

К тому моменту Украинская Народная Республика уже переживала смертельно опасный кризис – в Киеве Центральная Рада пыталась удержать власть, в то время как большевистские части под общим командованием Михаила Муравьева продвигались на столицу. Сражение под Крутами было частью более широкой украинско-большевистской войны, которая в начале 1918 года вышла к решающей стадии.

Что стоит знать о Бое под Крутами 1918 года: смотрите видео 24Канал

С украинской стороны в бою участвовали прежде всего студенты и курсанты, а также часть свободного казачества. Эти силы не были случайной толпой, а представляли собой мобилизованные и организованные подразделения, перед которыми стояла задача прикрыть направление на Киев. Командование же связывают с Аверкием Гончаренко.

Оценки численности украинского отряда разнятся, но обычно говорят о нескольких сотнях бойцов, примерно 400 – 500. Силы, наступавшие со стороны большевиков, были значительно многочисленнее. Чтобы не повторять распространенные преувеличения, подчеркнем главный вывод – украинские защитники противостояли гораздо более сильному противнику.

Именно эта асимметрия делает Круты столь показательными – речь шла не о равном бою, а скорее об отчаянной попытке замедлить лавину. При этом следует понимать, что причина сражения лежала не только в военной плоскости, но и в политической.

УНР в то время пыталась сохранить международный статус. В Брест-Литовске шли переговоры, и для украинской делегации каждый день был на вес золота. Задержка наступления на Киев означала дополнительное время для дипломатии, для перегруппировки, для принятия решений, которые могли повлиять на само существование государства.

Поэтому Круты – это не просто история об окопах и пулеметах. Это история о политическом времени, которое отвоевывали кровью. Даже несмотря на то, что само сражение длилось недолго – несколько часов, но эти часы были очень важными.

Самое интересное о правде и мифах вокруг Боя под Крутами: смотрите видео historyforadults_ua

Как происходил Бой под Крутами и какими были его последствия?

Украинские подразделения оборонялись возле станции и на подступах к ней, пытаясь не допустить быстрого прорыва врага по железной дороге. Обычно источники описывают организованное отступление части защитников, но также и трагедию плена.

После боя часть украинских воинов, в частности студенты, попала в руки большевиков. Именно тогда случился расстрел части пленных. Это один из самых болезненных эпизодов события, который впоследствии чрезвычайно сильно повлиял на его восприятие в исторической памяти.

Круты не стали победой в военном смысле. Украинские силы не смогли окончательно остановить наступление, и большевистские войска продолжили движение на Киев. Но Круты дали городу больше времени. А время в революции – это порой разница между живым государством и государством исчезающим.

В современных работах об Украинской революции Круты рассматривают как эпизод, демонстрирующий сразу несколько вещей. Во-первых, слабость молодого государства, у которого еще не было стабильной армии. Во-вторых, высокий уровень политической мобилизации – на защиту столицы вставали студенты, курсанты, добровольцы. В-третьих, символическую силу самопожертвования, которая позже стала неотъемлемой частью украинской национальной памяти.

В популярных преданиях Круты часто представляют как героический миф, в котором все понятно с первого взгляда. На самом же деле событие сложнее – в нем были и военная необходимость, и политический расчет, и человеческая неопытность, и трагическая плата за импровизированную оборону.

В нашей культуре Круты стали одним из ключевых символов Украинской революции 1917 – 1921 годов. И именно сейчас вспоминать о них как никогда важно. Потому что эта история учит не только мужеству, но и трезвости. Она показывает, как легко страна может оказаться перед подавляющей силой, если ее институты слабы. Она напоминает, что символы возникают из реальных событий, а не наоборот.