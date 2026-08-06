Довкола цієї сутички згодом наросли легенди, але й факти є промовистими самі по собі. 24 Канал розповість про все докладніше.

Крути у світлі фактів: чому один бій був важливим для долі Києва?

Бій під Крутами належить до тих історичних подій, які з часом обросли символами, емоціями й політичними сенсами. Але якщо відкинути пізніші нашарування, перед нами постає не романтизована сага, а короткий, жорсткий і трагічний епізод Української революції.

Невелике українське угруповання спробувало затримати наступ більшовицьких сил на Київ. Саме у цьому реальна історична вага Бою під Крутами. У кількох годинах оборони, які мали стратегічне значення для держави, яка боролася за виживання.

Усе сталося 29 січня (також припускають дату 30 січня) 1918 року біля залізничної станції Крути на напрямку Чернігів – Бахмач – Київ. Це територія тодішньої Чернігівської губернії, приблизно за 130 кілометрів на північний схід від Києва.

Крути – це вузол транспортних шляхів, і саме залізниця робила цю ділянку стратегічною. У війнах початку XX століття контроль над залізничними станціями часто вирішував більше, ніж красиві промови або великі маніфести. Той, хто контролював колії, міг швидше перекидати війська, здійснювати постачання і командування. Саме тому оборона біля станції мала сенс навіть за очевидної нерівності сил.

На той момент Українська Народна Республіка вже переживала смертельно небезпечну кризу – у Києві Центральна Рада намагалася втримати владу, тоді як більшовицькі частини під загальним командуванням Михайла Муравйова просувалися на столицю. Бій під Крутами був частиною ширшої українсько-більшовицької війни, яка на початку 1918 року вийшла на вирішальну стадію.

Що варто знати про Бій під Крутами 1918 року: дивіться відео 24Канал

З українського боку у бою брали участь насамперед студенти та курсанти, а також частина вільного козацтва. Ці сили не були випадковою юрбою, а були мобілізованими та організованими підрозділами, які мали завдання прикрити напрямок на Київ. Командування ж пов'язують з Аверкієм Гончаренком.

Оцінки чисельності українського загону різняться, але зазвичай говорять про кілька сотень бійців, приблизно 400 – 500. Сили, що наступали з боку більшовиків, були суттєво численніші. Щоб не повторювати популярні перебільшення, наголосимо на головному висновку – українські оборонці протистояли значно сильнішому противнику.

Саме ця асиметрія робить Крути настільки промовистими – не мовилося про рівний бій, а радше про відчайдушну спробу сповільнити лавину. При тому слід розуміти, що причина бою лежала не лише у військовій площині, а й у політичній.

УНР у той час намагалася втримати міжнародну суб'єктність. У Брест-Литовську тривали переговори, і для української делегації кожен день мав вагу золота. Затримка наступу на Київ означала додатковий час для дипломатії, для перегрупування, для ухвалення рішень, які могли вплинути на саме існування держави.

Тому Крути – це не просто історія про окопи й кулемети. Це історія про політичний час, який відвойовували кров'ю. Навіть попри те, що сам бій тривав недовго – кілька годин, та вони були дуже важливими.

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Як відбувався Бій під Крутами і які мав наслідки?

Українські підрозділи оборонялися біля станції та на підступах до неї, намагаючись не допустити швидкого прориву ворога залізницею. Зазвичай джерела описують організований відступ частини оборонців, але й трагедію полону також.

Після бою частина українських вояків, зокрема студенти, потрапила до рук більшовиків. Саме тоді відбувся розстріл частини полонених. Це один із найболючіших епізодів події, який згодом надзвичайно сильно вплинув на її сприйняття в історичній пам'яті.

Крути не стали перемогою у військовому сенсі. Українські сили не змогли зупинити наступ остаточно, і більшовицькі війська продовжили рух на Київ. Але Крути дали місту більше часу. А час у революції – це іноді різниця між державою, що живе, і державою, що зникає.

У сучасних працях про Українську революцію Крути розглядають як епізод, що демонструє одразу кілька речей. По-перше, слабкість молодої держави, яка ще не мала стабільної армії. По-друге, високий рівень політичної мобілізації – на захист столиці ставали студенти, курсанти, добровольці. По-третє, символічну силу жертовності, яка пізніше стала невіддільною частиною української національної пам'яті.

У популярних переказах Крути часто подають як героїчний міф, у якому все зрозуміло з першого погляду. Насправді ж подія складніша – у ній були й військова необхідність, і політичний розрахунок, і людська недосвідченість, і трагічна плата за імпровізовану оборону.

У нашій культурі Крути стали одним із ключових символів Української революції 1917 – 1921 років. І саме зараз про них згадувати як ніколи важливо. Тому що ця історія вчить не лише мужності, а й тверезості. Вона показує, як легко країна може опинитися перед переважною силою, якщо її інституції слабкі. Вона нагадує, що символи виникають із реальних подій, а не навпаки.