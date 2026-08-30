Шок в европейских дворах вызвал и тот факт, кто именно держал двери открытыми для войск Порты – ведь этим человеком был Петр Дорошенко, лидер христианского казацкого государства. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Что превратило Петра Дорошенко в главного предателя христианской Европы?

Во второй половине XVII века Османская империя переживала период беспрецедентного военного возрождения. Султан Мехмед IV Охотник номинально возглавлял государство в 1648 – 1687 годах, в то время как семья великих визирей Кепрюлю железной рукой восстановила дисциплину в армии и умело управляла страной. Конечно, они обратили свой взор и на север, поэтому естественно, что для Священной Римской империи и Папского государства именно Речь Посполитая была Antemurale Christianitatis – предмурьем христианства.

В таких напряженных обстоятельствах любой союз кого-либо из европейских лидеров с мусульманским правителем против христианского монарха рассматривался не как политический маневр, а как экзистенциальная измена, акт вероотступничества. И тут вдруг казацкий предводитель Петр Дорошенко добровольно принимает протекторат султана – еще в 1669 году, что позже было подтверждено передачей символов власти, бунчука и знамени. Конечно, это уже вызвало дипломатический шок, однако точка невозврата была еще впереди.

В августе 1672 года османская армия подошла к стенам Каменца-Подольского – самой мощной крепости Восточной Европы, символа непоколебимости креста перед полумесяцем. 27 августа крепость капитулировала – и европейцы зафиксировали беспрецедентную деталь, которая уничтожила любые остатки симпатии к Дорошенко на Западе. Дело в том, что казацкие войска, которые идентифицировали себя христианами, бок о бок с янычарами входили в город.

Дорошенко в мгновение ока превратился из героя, из борца за независимость своей земли в инструмент исламской экспансии, в человека, который ради собственных амбиций отдал святыни на растерзание иноверцам. А затем наступила кульминация этой геополитической драмы – в октябре 1672 года.

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Что изменил для Европы Бучацкий мир 1672 года?

Истощенный, напуганный и лишенный поддержки польский король Михал Корибут Вишневецкий был вынужден просить о мире. Переговоры состоялись вблизи городка Бучач, и 18 октября 1672 года стороны подписали документ, едва ли не самый позорный в истории Речи Посполитой, ведь его условия были катастрофическими для христианского мира.

По Бучачскому договору Подолье превращалось в обычный османский эялет (провинцию) с центром в Каменце. Речь Посполитая обязывалась выплачивать ежегодную дань, фактически признавая себя вассалом султана. А вот Брацлавщина и Южная Киевщина переходили под управление Петра Дорошенко – как вассальное владение под протекторатом Османской империи. Гетман сохранял внутреннюю автономию, но признавался подданным султана, подобно правителям Валахии или Трансильвании.

Именно статус Дорошенко как главного бенефициара Бучацкого договора стал фатальным для его исторической репутации. Хотя гетман лично не подписывал это соглашение между Речью Посполитой и Портой, он фактически использовал османскую машину для победы в локальном конфликте с поляками – но не учел глобальные последствия.

К тому же для Ватикана Дорошенко стал олицетворением ереси. Папа Климент X был настолько потрясен, что инициировал масштабную кампанию по сбору средств для спасения Польши, а имя казацкого лидера в католических проповедях стали упоминать в одном ряду со врагами веры. С амвонов церквей по всей Европе его клеймили как "вероотступника", "союзника бусурман", "нового Иуду" и "врага Христа".

Какими были Бучацкий договор 1672 года и обстоятельства его подписания: смотрите видео KartoMan

Почему гетману Дорошенко не простили политический прагматизм?

Союзы с османами не были абсолютной новостью – скажем, Франция имела давние капитуляции с Портой, но и использовала османов для давления на Габсбургов и так далее. Но дело в том, что Дорошенко фактически пропустил османскую армию прямо в сердце христианской Европы, позволив ей аннексировать огромные территории и обложить данью суверенное католическое государство.

И это при том, что в Европе циркулировали многочисленные рассказы о зверствах татар и турок на Подолье, которые формировали однозначное общественное мнение. На его черно-белом фоне апокалиптического противостояния креста и полумесяца мотивы Дорошенко – стремление объединить разделенное казацкое государство, защитить его от поглощения Варшавой или Москвой – теряли всякий смысл.

Разумеется, польский сейм отказался ратифицировать позорный Бучацкий договор, и это привело к возобновлению боевых действий, а впоследствии и к знаменитой битве под Хотином в 1673 году, где Ян Собеский нанес сокрушительное поражение османам. Однако для Дорошенко политическая изоляция стала необратимой – он быстро утратил поддержку даже среди собственного населения, которое явно не было готово жить под исламским протекторатом и постоянным присутствием османских гарнизонов и татарских отрядов.

Попытка Петра Дорошенко сыграть в глобальную геополитику, опираясь на самого страшного врага Европы, в итоге обернулась дипломатическим самоубийством. А Бучацкий договор 1672 года стал водоразделом, после которого гетман навсегда утратил шанс быть воспринятым в Европе как легитимный христианский монарх или лидер национального освобождения.