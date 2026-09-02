А лето того года оказалось аномально жарким и засушливым, да к тому же с востока дул сильный ветер. Поэтому неудивительно, что в ночь на воскресенье, 2 сентября, история Лондона сделала роковой поворот в сторону огненного апокалипсиса. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

"Женщина сможет это потушить": как природа наказала роковую самоуверенность мэра Лондона?

Все началось с банальной человеческой халатности. Томас Фарринер, пекарь, поставлявший сухари для Королевского флота, перед сном не потушил как следует огонь в своей печи. Позже он клялся следователям, что тщательно выгреб весь уголь, но вот как все было – около часа ночи полутлеющая жара подожгла хворост, сложенный рядом с печью. Огонь мгновенно охватил деревянную мастерскую, семья Фарринера проснулась от едкого дыма и едва успела спастись, перебравшись через крышу к соседям. Однако их служанка боялась высоты и отказалась прыгать – она стала первой жертвой того инферно, которое впоследствии поглотило сердце Британской империи.

Если бы городские власти сразу же действовали решительно, катастрофу можно было предотвратить. Единственным действенным способом борьбы с распространением огня в те времена был снос соседних зданий для создания противопожарной полосы. Но когда лорда-мэра Лондона сэра Томаса Бладворта разбудили и привели к месту возгорания, он проявил вопиющую некомпетентность. Взглянув на пламя, чиновник раздраженно бросил фразу, которая вошла в историю как символ властной самоуверенности: "Женщина сможет потушить это, просто помочившись туда", – и спокойно пошел домой спать.

К утру воскресенья ветер превратил локальный пожар в огненный шторм. Пламя добралось до складов на Темз-стрит, где хранились колоссальные запасы масла, сала, дегтя, угля и пеньковых канатов – произошли мощные взрывы. Раскаленный воздух двигался вверх, засасывая кислород и образуя огненные смерчи, которые разбрасывали обломки с пламенем на сотни метров.

Кульминацией трагедии стало разрушение старого собора Святого Павла. Горожане считали его толстые каменные стены надежным убежищем и спустили в крипту свои самые ценные вещи, а книготорговцы спрятали там целые библиотеки. Однако собор был окружен деревянными лесами из-за реставрации – и они вспыхнули как спички. Даже свинцовая крыша расплавилась – реки кипящего свинца потекли по улицам, а камни взрывались от сильного перегрева, разлетаясь, словно шрапнель.

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Только во вторник, когда король Карл II и его брат герцог Йоркский лично взяли на себя руководство спасательными работами, ситуация начала меняться. Они приказали использовать порох для подрыва целых кварталов, создавая широкие просеки, через которые огонь не мог перекинуться. К среде, 5 сентября, ветер наконец утих, и пожар удалось обуздать – однако последствия были апокалиптическими.

Более 13 200 домов, 87 приходских церквей, 44 здания гильдий и королевская биржа превратились в пепел. Около 100 тысяч человек, шестая часть населения города, остались без крыши над головой. Примечательно, что официальная статистика того времени зафиксировала лишь 6 смертей, что является абсурдной цифрой для катастрофы такого масштаба. Современные исследователи считают, что реальное число жертв исчисляется тысячами, просто бедняков никто не считал, а ужасающий по температуре пожар кремировал тела, не оставляя никаких следов.

Оправившись, отчаявшаяся толпа начала требовать крови виновных. Но признать системные проблемы и халатность пекаря власти не захотели, зато нашли идеального козла отпущения – Робера Юбера, французского часовщика с психическими расстройствами. Он признался в поджоге, хотя на самом деле прибыл в Лондон лишь через два дня после начала пожара. Несмотря на очевидную невиновность, иностранца повесили, удовлетворив жажду мести толпы.

А чуть позже из пепла начал возникать новый Лондон – с широкими улицами, каменными и кирпичными домами и величественным новым собором Святого Павла, который возвышается над городом и сегодня. Кроме того, эта катастрофа навсегда изменила подходы к пожарной безопасности, страхованию имущества и городскому планированию, доказав, что одна маленькая искра халатности способна переписать историю целой империи.