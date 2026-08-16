Существовала удобная официальная версия о сердечной аритмии, но за ней десятилетиями скрывалась жуткая правда. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Хронология последних часов: как умер Элвис Пресли?

16 августа 1977 года Мемфис изнемогал от удушающей жары, типичной для американского Юга. Однако настоящий удушающий вакуум образовался не в воздухе, а в информационном пространстве, когда около 16:00 по местному времени мировые информационные агентства взорвались срочным сообщением: Элвис Пресли, бесспорный король рок-н-ролла, умер всего в 42 года.

Эта новость обрушилась на планету с силой сейсмической волны. Телефоны разрывались, радиостанции мгновенно меняли эфирные сетки, ставя его хиты на бесконечный повтор, а десятки тысяч людей в состоянии шока начали стекаться к воротам поместья Грейсленд. Мир потерял не просто певца – а культурного титана, человека, который перекроил музыкальный ландшафт ХХ века.

Последние часы жизни Элвиса были далеки от того гламура, который сопровождал его на сцене. Ночь на 16 августа Пресли провел в привычном для себя хаотичном ритме. Он посетил стоматолога поздно вечером, вернулся в Грейсленд, играл в ракетбол со своим двоюродным братом Билли Смитом, а затем сел за пианино и сыграл Blue Eyes Crying in the Rain. Это были последние ноты, которые он когда-либо брал.

Около 13:30 его невеста Джинджер Олден проснулась и заметила, что Элвиса нет в постели. Она направилась в его роскошную ванную комнату. Именно там, на толстом ковре, женщина обнаружила Пресли без сознания. Элвис лежал лицом вниз в луже собственной рвоты, в позе, свидетельствовавшей о внезапном и сокрушительном коллапсе. Рядом лежала книга "Научный поиск лица Иисуса".

Паника охватила поместье. Охранники и друзья пытались провести сердечно-легочную реанимацию, но тело уже было холодным. Около 15 часов скорая помощь доставила его в Baptist Memorial Hospital. Несмотря на отчаянные попытки врачей реанимационного отделения вернуть его к жизни, в 15:30 Элвис Пресли был официально признан мертвым.

Через несколько часов после констатации смерти главный медицинский эксперт округа Шелби доктор Джерри Франциско выступил перед прессой. Его заявление было категоричным и, как выяснится позже, сознательно неполным. Он объявил, что причиной смерти стала "сердечная аритмия" – внезапная остановка сердца, и подчеркнул, что наркотики или лекарства не сыграли в этом никакой роли.

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Это заявление было откровенной манипуляцией, согласованной с семьей Пресли, в частности с его отцом Верноном, который панически боялся, что репутация сына будет разрушена (семья пыталась засекретить свидетельство о смерти на 50 лет). Однако команда патологоанатомов обнаружила ужасающую картину физического разрушения – сердце Элвиса было увеличено вдвое, его легкие были поражены эмфиземой, печень повреждена, а кишечник растянут до невероятных размеров из-за хронических тяжелых запоров.

Но самое страшное скрывалось в токсикологическом отчете. Его данные просочились в прессу, и мир вздрогнул. В крови Короля было обнаружено не менее 14 различных рецептурных препаратов. Среди них – огромные дозы кодеина, метаквалона, морфина, валиума и других. Это был смертельный коктейль из депрессантов центральной нервной системы, обезболивающих и снотворных.

Главным архитектором этой медикаментозной бездны был личный врач Пресли доктор Джордж Никопулос, известный как "Доктор Ник". Только за первые 8 месяцев 1977 года он выписал Элвису более 10 000 таблеток и ампул. Так Ник, как он сам оправдывался, пытался контролировать зависимость певца, выдавая ему лекарства лично, чтобы тот не искал их на улице.

В 1981 году Никопулоса судили за чрезмерное назначение препаратов. Хотя уголовный суд его оправдал, медицинский совет штата Теннесси впоследствии навсегда лишил лицензии. Как бы то ни было, но Элвис стал жертвой системы, в которой его статус не позволял никому сказать ему "нет" – но не лишь этого. Смерть Элвиса была спровоцирована не только зависимостью, но и безжалостной индустрией.

Его менеджер, печально известный полковник Том Паркер (который на самом деле был нелегальным иммигрантом из Нидерландов Андреасом ван Куйком), выжимал из своего клиента все соки. Из-за отсутствия американского гражданства Паркер боялся покидать США, поэтому Элвис никогда не ездил в мировые турне. Вместо этого его заперли в золотой клетке Лас-Вегаса и изнурительных турне по провинциальным городам Америки.

На 17 августа 1977 года, на следующий день после смерти, у Пресли был запланирован старт нового тура, хотя он был уже физически неспособен выйти на сцену и едва мог связать несколько слов из-за воздействия седативных препаратов. А когда Паркеру сообщили о смерти Элвиса, его первой реакцией, по свидетельствам очевидцев, были слова: "Ничего не изменилось, просто тела больше нет. Мы продолжаем продавать билеты и пластинки".