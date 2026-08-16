Була зручна офіційна версія про серцеву аритмію, але за нею десятиліттями ховалася моторошна правда. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Хронологія останніх годин: як помер Елвіс Преслі?

16 серпня 1977 року Мемфіс знемагав від задушливої спеки, типової для американського Півдня. Проте справжній задушливий вакуум утворився не у повітрі, а в інформаційному просторі, коли близько 16:00 за місцевим часом світові інформаційні агентства вибухнули терміновим повідомленням: Елвіс Преслі, беззаперечний Король рок-н-ролу, помер всього у 42 роки.

Ця новина вдарила по планеті з силою сейсмічної хвилі. Телефони обривалися, радіостанції миттєво змінювали ефірні сітки, ставлячи його хіти на нескінченний повтор, а десятки тисяч людей у стані шоку почали стікатися до воріт маєтку Грейсленд. Світ втратив не просто співака – а культурного титана, людину, яка перекроїла музичний ландшафт ХХ століття.

Останні години життя Елвіса були далекими від гламуру, який супроводжував його на сцені. Ніч проти 16 серпня Преслі провів у звичному для себе хаотичному ритмі. Він відвідав стоматолога пізно ввечері, повернувся до Грейсленда, грав у ракетбол зі своїм двоюрідним братом Біллі Смітом, а потім сів за піаніно, зігравши Blue Eyes Crying in the Rain. Це були останні ноти, які він коли-небудь брав.

Близько 13:30 його наречена Джинджер Олден прокинулася і помітила, що Елвіса немає в ліжку. Вона попрямувала до його розкішної ванної кімнати. Саме там, на товстому килимі, жінка знайшла Преслі непритомним. Елвіс лежав обличчям донизу у калюжі власного блювотиння, у позі, яка свідчила про раптовий і нищівний колапс. Поруч лежала книга "Науковий пошук обличчя Ісуса".

Паніка охопила маєток. Охоронці та друзі намагалися зробити серцево-легеневу реанімацію, але тіло вже було холодним. Близько 15 години швидка допомога доставила його до Baptist Memorial Hospital. Попри відчайдушні спроби лікарів реанімаційного відділення повернути його до життя, о 15:30 Елвіса Преслі було офіційно визнано мертвим.

За кілька годин після констатації смерті головний медичний експерт округу Шелбі доктор Джеррі Франциско вийшов до преси. Його заява була категоричною і, як з'ясується пізніше, свідомо неповною. Він оголосив, що причиною смерті стала "серцева аритмія" – раптова зупинка серця, і наголосив, що наркотики чи ліки не відіграли у цьому жодної ролі.

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Ця заява була відвертою маніпуляцією, узгодженою з родиною Преслі, зокрема з його батьком Верноном, який панічно боявся, що репутація сина буде знищена (родина намагалася засекретити свідоцтво про смерть на 50 років). Проте команда патологоанатомів виявила жахливу картину фізичної руйнації – серце Елвіса було збільшене вдвічі, його легені були вражені емфіземою, печінка пошкоджена, а кишківник розтягнутий до неймовірних розмірів через хронічні важкі закрепи.

Але найстрашніше ховалося у токсикологічному звіті. Його дані просочилися у пресу, і світ жахнувся. У крові Короля було виявлено щонайменше 14 різних рецептурних препаратів. Серед них – величезні дози кодеїну, метаквалону, морфіну, валіуму та інших. Це був смертельний коктейль із депресантів центральної нервової системи, знеболювальних та снодійних.

Головним архітектором цієї медикаментозної прірви був особистий лікар Преслі доктор Джордж Нікопулос, відомий як "Доктор Нік". Лише за перші 8 місяців 1977 року він виписав Елвісу понад 10 000 таблеток і ампул. Так Нік, як він сам виправдовувався, намагався контролювати залежність співака, видаючи йому ліки особисто, щоб той не шукав їх на вулиці.

У 1981 році Нікопулоса судили за надмірне призначення препаратів. Хоча кримінальний суд його виправдав, медична рада штату Теннессі згодом назавжди позбавила ліцензії. Хай там як, але Елвіс став жертвою системи, де його статус не дозволяв нікому сказати йому "ні" – але не тільки. Смерть Елвіса була зрежисована не лише залежністю, але й безжальною індустрією.

Його менеджер, сумнозвісний Полковник Том Паркер (який насправді був нелегальним іммігрантом з Нідерландів Андреасом ван Куйком), витискав зі свого клієнта всі соки. Через відсутність американського громадянства Паркер боявся залишати США, тому Елвіс ніколи не їздив у світові турне. Натомість його замкнули у золотій клітці Лас-Вегаса та виснажливих турне провінційними містами Америки.

На 17 серпня 1977 року, наступний день після смерті, у Преслі був запланований старт нового туру, хоч він був уже фізично нездатний вийти на сцену і ледве міг зв'язати кілька слів через вплив седативних препаратів. А коли Паркеру повідомили про смерть Елвіса, його першою реакцією, за свідченнями очевидців, були слова: "Нічого не змінилося, просто тіла більше немає. Ми продовжуємо продавати квитки й платівки".